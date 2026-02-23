Desvíos en Mapasingue: Así cambiarán las rutas de buses por obras viales en Guayaquil

Una ruta alimentadora de Metrovía está entre las que tendrán cambios en sus recorridos desde este 25 de febrero

Cinco líneas de transporte público y una de alimentador del sistema Metrovía tendrán cambios en sus recorridos por trabajos viales en una calle de la ciudadela Miraflores.

Un sector de Mapasingue, en el noroeste de Guayaquil, tendrá cambios viales desde este miércoles 25 de febrero, según anunció la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La entidad informó este lunes 23 de febrero que los trabajos se realizarán en la calle Vicente Maldonado o 15 N-O, donde se ubica la Facultad de Comunicación Social (Facso), de la Universidad de Guayaquil.

Las obras consistirán en la reconstrucción de las calles, aceras y sistemas hidrosanitarios del sector, conocido por su alto movimiento comercial y de estudiantes universitarios.

Los trabajos abarcarán una cuadra de extensión, justamente en la esquina del mencionado centro de educación superior.

Buses que serán desviados en Mapasingue

Son cinco línes de buses de transportación urbana las que tendrán cambios en sus recorridos, además de una ruta alimentadora de Metrovía.

Los buses que circulan por la calle Costanera deberán desviarse por vías aledañas, según el croquis publicado por la ATM en sus redes sociales.

Las líneas 6 y 42 tomarán el 5to Pasaje 36 N-O, la avenida Enrique Ortega Moreira, el 1er Callejón 15 N-O y el 2do Pasaje 37 N-O.

Mientras, las unidades de las líneas 52, 66 y 108 irán por el 5to Pasaje 36 N-O y la avenida Enrique Ortega Moreira, para retomar su recorrido habitual.

La ruta alimentadora Mapasingue, de Metrovía, irá por la avenida Jorge Maldonado o Alianza, la calle Costanera, el 1er Callejón 15 N-O y la Avenida 37 N-O.

Este sector del noroeste de Guayaquil es uno de los que demanda un rediseño novedoso, que priorice a los peatones y reduzcan el exceso de velocidad y la inseguridad vial.

En Mapasingue es común, al igual que en otras zonas de la ciudad, que el diseño amplio de la calzada, en las intersecciones, facilite la conducción agresiva y a toda velocidad.

🚧 Ruta Mapasingue



Por trabajos de repotenciación urbana, se realizará una modificación temporal de su recorrido, a partir de este martes 24 de febrero.



🚧 Ruta Mapasingue

Por trabajos de repotenciación urbana, se realizará una modificación temporal de su recorrido, a partir de este martes 24 de febrero.

Conoce las calles por donde circulará:

