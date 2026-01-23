Farías impone su estilo en Barcelona

El técnico venezolano lleva adelante entrenamientos de alta intensidad en Puembo, previo al retorno del equipo a Guayaquil

El estratega venezolano César Farías (c) estuvo atento para corregir las fallas de los jugadores de Barcelona en el penúltimo entrenamiento en el complejo de Puembo.

Tras un trabajo de aclimatación a la altura de 12 días en Quito, cuatro de ellos con su nuevo entrenador, César Farías, Barcelona retornará esta tarde a Guayaquil para continuar con los trabajos de pretemporada.

El estratega venezolano empezó a implantar su particular estilo de conducción en el complejo Zakua Gardens, en Puembo, al nororiente de la capital.

Farías se caracteriza por una alta exigencia física y táctica, priorizando trabajos en espacios reducidos para mejorar la intensidad, el ritmo y la lectura de juego, buscando consolidar grupos sólidos y disciplinados.

Esto se evidenció durante el primer y único acceso a la prensa en Puembo, donde el técnico trabajó en espacio reducido y fue enfático en sus indicaciones.

“Aquí queremos un juego directo e intenso, sin lujos”, les dijo a sus pupilos durante la práctica del viernes 23 de enero de 2025.

Cada vez que los jugadores cometían algún error, el entrenador no dudaba: paraba la práctica y con voz enérgica corregía el accionar de sus dirigidos, quienes asentaban con la cabeza.

El venezolano calificó de positiva la decisión de trabajar en Quito. “Nos pareció correcta porque queremos aprovechar y disfrutar del hermoso predio de Aucas”, señaló en referencia a las instalaciones del club oriental, al que hizo campeón de la LigaPro en 2022.

Aunque los especialistas recomiendan que para aclimatarse a la altura el organismo requiere al menos 21 días, los amarillos volvieron a Guayaquil con la satisfacción de la convivencia y unión de un plantel renovado.

FELICES CON SU DT

La experiencia de Farías en el balompié facilita la adaptación con el plantel. Así lo confirmaron los jugadores.

“El ‘profe’ es una persona ganadora, que exige mucho. Eso para mí es muy importante para el bien del equipo”, mencionó el delantero uruguayo Sergio Núñez.

Los futbolistas del Ídolo tuvieron exigentes jornadas de trabajo físico durante los 12 días de permanencia en Quito. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Eso lo ratificó otro de los refuerzos del elenco torero, el arquero José Gabriel Cevallos. “Es un entrenador que tiene mucha experiencia y ha caído bien en el grupo. Con el paso del tiempo nos irá conociendo y nosotros a él, para ir creciendo de a poquito todos juntos”, declaró.

Por su parte, el volante argentino Tomás Martínez afirmó que Farías “es un entrenador que tiene mucho peso en el fútbol. Estoy muy agradecido con él por haberme traído. Poco a poco nos vamos conociendo con el grupo y esperamos llegar al debut de la Copa en el mejor estado de forma”.

El debut de Barcelona en la presente temporada está previsto para el 18 de febrero, cuando reciba en el estadio Monumental a Argentinos Juniors, por el partido de ida de la segunda fase de la Libertadores. Y dos días después se estrenará en la LigaPro, torneo del que no sale campeón desde 2020.

