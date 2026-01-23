¿Por qué Fernando Gaibor fue agredido en Perú? Lo que se sabe del caso Alianza Lima

Esto es lo que se conoce hasta ahora sobre la agresión a Fernando Gaibor en Perú

Jugadores de Alianza Lima de Perú, entre ellos Fernando Gaibor, fueron agredidos el jueves 22 de enero en las instalaciones del Estadio Matute, propiedad del equipo limeño. Dicha agresión habría tenido como objetivo Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano, compañeros de Gaibor que habrían abusado de una mujer de 22 años de nacionalidad argentina en un hotel en Montevideo.

Según medios internacionales, los tres jugadores mencionados estaban en la concentración de Alianza Lima en un hotel de Montevideo, cuando Carlos Zambrano, ex defensor de Boca Juniors, habría contactado a una mujer para cenar con ella. Luego de esto, dicha mujer llamó a una amiga y así se reunió con los otros dos jugadores restantes, con los cuales aparentemente paso la noche y ahí habría sido la agresión que denuncia la joven de nacionalidad argentina.

Ante este escandalo, hinchas de los 'íntimos' se mostraron enfurecidos en redes sociales, sentimiento que se transportó a las afueras del estadio de Alianza, donde la barra organizada del cuadro peruano, 'Comando Svr' forzó la entrada e ingresó al terreno de juego para increpar a los involucrados. Junto a los mencionados tres jugadores, estaba el resto de la plantilla limeña, los cuales se pusieron frente a frente con los hinchas y fueron agredidos esa misma tarde.

Entre dichos jugadores se encontraba Fernando Gaibor y Eryc Castillo, ecuatorianos que han destacado en la Liga 1 de Perú, los cuales aparentemente también habrían sido victimas de las agresiones y robos que sufrió la plantilla de Alianza Lima.

¿Qué dijo Alianza Lima tras el incidente?

El equipo limeño reacciono rápido y por medio de sus redes de difusión compartió con su hinchada e opinión publica un comunicado que esclarece un poco los hechos relacionados con Trauco, Peña y Zambrano, los cuales oficialmente han sido separados de la plantilla principal de los blanquiazules.

Comunicado de Alianza Lima

Por otra parte, ni Fernando Gaibor ni Eryc Castillo han declarado o han mostrado síntomas de haber sido agredidos el pasado jueves 22, aunque en redes sociales circulan videos de violencia en general hacia los deportistas que se preparan para la 'Noche Blanquiazul' en la que enfrentarán al Inter Miami de Lionel Messi, el sábado 24 de enero.

