Arsenal celebra el regreso de Piero Hincapié para el duelo ante Manchester United

El defensor ecuatoriano superó su lesión y apunta a ser titular en el duelo clave por el liderato del fútbol inglés

En Arsenal celebraron la recuperación de Piero Hincapié de cara al enfrentamiento contra Manchester United, por la fecha 22 de la Premier League 2025-26, un duelo clave por el liderato del torneo que se disputará este domingo 25 de enero de 2026, desde las 11:30 (hora de Ecuador).

Piero Hincapié vuelve a los entrenamientos con Arsenal

El defensa ecuatoriano, que ya era una pieza fija en el esquema del director técnico Mikel Arteta antes de su lesión, volvió el sábado 24 de enero de 2026 a los entrenamientos con los Gunners y completó la sesión con total normalidad, según informó Sam Blitz, periodista de Sky Sports.

(Te invito a leer: LigaPro, una competencia predecible y sin emociones)

“Piero Hincapié, Riccardo Calafiori y Kai Havertz fueron parte del entrenamiento del equipo. La única ausencia es Max Dowman”, detalló Blitz, confirmando que el zaguero tricolor estará disponible para el choque ante los Diablos Rojos.

Piero Hincapié es titular fijo en la defensa de Arsenal. ARCHIVO / EXPRESO

El pasillo de bienvenida para el ecuatoriano

Hincapié se perdió los últimos cuatro partidos de Arsenal luego de sufrir, el pasado 8 de enero de 2026, una molestia en el músculo isquiotibial de su pierna izquierda, lesión que lo obligó a ser sustituido en el empate 0-0 ante Liverpool.

Jorge Luis Sánchez pide a la UAFE investigar el manejo económico de Emelec Leer más

Previo al entrenamiento del sábado 24 de 2026, la plantilla y el propio Arteta le realizaron un pasillo de bienvenida, entre manotazos y abrazos, gesto que reflejó la importancia del ecuatoriano dentro del equipo.

Hincapié sería titular como lateral izquierdo

El defensor ecuatoriano sería titular como lateral izquierdo, acompañando a los centrales William Saliba y Gabriel Magalhães, con la misión de frenar el ataque de los Diablos Rojos, liderado por la velocidad de Bryan Mbeumo y Amad Diallo, además de la creatividad de Bruno Fernandes.

Arsenal defiende el liderato de la Premier League

Arsenal, líder de la Premier League 2025-26, con 50 puntos, recibirá a Manchester United, quinto con 35 unidades, en el Emirates Stadium, con el objetivo de sumar una victoria que le permita tomar distancia de su principal perseguidor, Manchester City, que ya venció 2-0 a Wolves y alcanzó los 46 puntos.

Dónde ver EN VIVO Arsenal vs Manchester United en Ecuador

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!