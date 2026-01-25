Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO el partido de la fecha 21 de LaLiga

Barcelona enfrenta al Real Oviedo con la opción de volver al liderato de LaLiga y con Flick enfocado en mejorar

Lamine Yamal (i) es una de las figuras de FC Barcelona.

El FC Barcelona enfrenta este domingo 25 de enero al Real Oviedo desde las 10:15 (hora de Ecuador) en un partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga 2025-2026, con la posibilidad de recuperar el liderato del campeonato. El equipo azulgrana suma 49 puntos y, de ganar, meterá presión directa al Real Madrid que tiene 51.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega como uno de los punteros del torneo, aunque con aspectos por corregir. El entrenador alemán reconoció que el equipo ha sufrido goles tempraneros en partidos recientes y apuntó a mejorar la concentración. “Tenemos que estar más centrados durante los 90 minutos”, señaló en la previa.

El Real Oviedo de Guillermo Almada

Real Oviedo, por su parte, atraviesa un momento complejo en la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Guillermo Almada, exentrenador de Barcelona SC y con pasado en Santos y Pachuca, no gana desde hace cinco fechas, con tres empates y dos derrotas. Pese a ello, el técnico uruguayo se mostró convencido de competir. “En varios partidos tuvimos sensación de superioridad, pero perdimos puntos por errores puntuales”, explicó.

Almada adelantó que intentará disputar la posesión al Barcelona, aunque reconoció la dificultad del reto. “Ellos necesitan la pelota, pero debemos ser un equipo corto y concentrado cuando la perdamos”, indicó. También destacó decisiones internas sobre su plantel, priorizando el rendimiento actual de algunos futbolistas.

El partido será transmitido por ESPN y Disney+. Barcelona buscará imponer su jerarquía y volver a lo más alto; Oviedo intentará resistir y sorprender en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo.

Posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Gerard Martín, Eric García, Alejandro Balde y Jules Kounde, Fermín López, Pedri y Frenkie de Jong; Robert Lewandowski, Raphinha y Roony Bardghji

Real Oviedo: Aarón Escandell, Oier Luengo, David Costas y Rahim Alhassane; Lucas, Santiago Colombatto, Kwasi Sibo y Ilyas Chaira; Haissem Hassan, Federico Viñas y Alberto Reina.

