Teléfonos con inteligencia artificial en 2026: así es como quieren devolverte tiempo

Es domingo por la mañana. En el chat familiar alguien pide las fotos del cumpleaños de la abuela. Mientras las buscas en la galería, recuerdas que tenías que enviar un documento del trabajo, responder un mensaje pendiente y confirmar una reunión del lunes. Hace algunos años, ese pequeño caos digital implicaba abrir varias aplicaciones y ordenar todo manualmente. Hoy algunos teléfonos empiezan a hacer algo distinto: entender lo que estás haciendo y ayudarte sin que lo pidas.

La inteligencia artificial que llega a los smartphones en 2026 no busca impresionar con funciones futuristas. Su objetivo es más simple: resolver pequeños problemas cotidianos sin que el usuario siquiera note que la tecnología está trabajando. La IA ya no se presenta como una función espectacular, sino como una capa invisible que simplifica tareas diarias.

Cinco fabricantes: Xiaomi, Samsung, Motorola, Honor y Apple están explorando ese camino desde enfoques distintos. Sus modelos más recientes no compiten necesariamente en la misma gama, pero representan las apuestas actuales de cada marca para integrar IA en los smartphones que llegan al mercado ecuatoriano.

Xiaomi: productividad, edición y asistencia en el día a día

En el caso de Xiaomi, estas capacidades aparecen integradas en el sistema operativo del Redmi Note 15 Pro+ 5G a través de su plataforma HyperAI. El objetivo es reducir pequeñas fricciones digitales que se repiten a lo largo del día.

Entre sus funciones se encuentra AI Writing, una herramienta que ayuda a redactar o corregir textos desde el teléfono, y AI Search, que permite encontrar información dentro del dispositivo de forma más intuitiva. También incorpora herramientas de traducción y asistencia que buscan agilizar tareas cotidianas sin que el usuario tenga que cambiar entre múltiples aplicaciones.

Otra de las áreas donde estas tecnologías se vuelven más visibles es en la edición de contenido. Según explica David Paz y Miño, gerente de Campañas de Marketing y Relaciones Públicas de Xiaomi, los teléfonos actuales integran herramientas que permiten modificar fotos y videos directamente desde el dispositivo.

La IA en nuestros dispositivos se concentra en tres áreas del uso diario: productividad, edición de contenido y asistencia personal. David Paz y Miño, gerente de Campañas de Marketing y Relaciones Públicas de Xiaomi

Muchas tareas que antes requerían varias aplicaciones ahora pueden hacerse en segundos. El teléfono puede condensar clips de video, reimaginar imágenes, crear escenarios, cambiar cielos o eliminar reflejos de forma automática.

En fotografía, además, gran parte del trabajo ocurre detrás de la cámara. Los sensores de alta resolución —como los de 200 megapíxeles— capturan la imagen, mientras el sistema analiza la escena para aplicar mejoras automáticas como eliminar personas, modificar fondos o ajustar detalles sin intervención del usuario.

Para Paz y Miño, la presencia de estas tecnologías en los dispositivos de la marca se concentra en tres áreas del uso cotidiano: productividad, edición de contenido y asistencia personal.

Samsung: cuando el teléfono interpreta el contexto

Samsung apuesta por un sistema que no solo responde órdenes, sino que interpreta el contexto del usuario. En la serie Galaxy S26, la plataforma Galaxy AI introduce funciones como Now Nudge, que sugiere acciones automáticamente según lo que ocurre en el teléfono.

Por ejemplo, si alguien te escribe pidiendo fotos de un viaje, el sistema puede detectar el contexto del mensaje y sugerir las imágenes relacionadas sin que tengas que buscarlas en la galería. Otra función, Now Brief, actúa como un resumen inteligente del día y recuerda eventos o actividades según la rutina del usuario.

El teléfono también integra varios asistentes —Bixby, Gemini y Perplexity— capaces de coordinar tareas como buscar información, reservar servicios o añadir eventos al calendario desde una misma interacción.

Para Jaime Simó, director de Dispositivos Móviles de Samsung, esta evolución marca el paso hacia una inteligencia más proactiva dentro del teléfono.

Antes el usuario tenía que pedirle al teléfono que hiciera algo. Hoy el sistema analiza la información y propone o ejecuta acciones automáticamente. Jaime Simó, director de Dispositivos Móviles de Samsung

Un ejemplo ocurre en conversaciones cotidianas. Si en un chat alguien escribe “nos vemos en el parque a las 10 de la mañana”, el teléfono puede interpretar el mensaje, crear el evento en el calendario y generar un recordatorio sin que el usuario tenga que hacerlo manualmente.

Según Simó, este tipo de funciones muestran cómo los smartphones empiezan a anticipar acciones y reducir tareas repetitivas, simplificando la organización del día a día.

Motorola: la IA detrás de la fotografía

Motorola, por su parte, tiene una estrategia distinta: concentrar estas capacidades en la fotografía computacional. El Motorola Razr Fold, un dispositivo plegable, utiliza algoritmos que analizan cada escena para ajustar exposición, reducir ruido y mejorar colores incluso en condiciones de poca luz. También incorpora un teleobjetivo con zoom asistido que puede alcanzar hasta 100 aumentos manteniendo detalle en la imagen. Todo ocurre en segundo plano.

El Motorola Razr Fold utiliza fotografía computacional para ajustar automáticamente luz, color y detalle en cada imagen. Cortesía

Honor: cuando el teléfono empieza a moverse

La apuesta más radical llega de Honor. Su Robot Phone incorpora sensores y un sistema motorizado que permite que el teléfono se mueva, siga al usuario durante videollamadas o ajuste automáticamente el encuadre al grabar video. La compañía lo define como ‘IA corpórea’, una tecnología capaz de interactuar físicamente con el entorno.

El Honor Robot Phone incorpora sensores y movimiento automático para seguir al usuario y ajustar el encuadre durante videollamadas o grabaciones. cortesía

Apple: un enfoque más cauteloso

Apple, en cambio, es más cauteloso. Las funciones del iPhone 17 aún son limitadas frente a lo que ya ofrecen otros fabricantes. Una de las novedades destacadas es la traducción en tiempo real en los AirPods Pro 3, que permite mantener conversaciones en distintos idiomas con la traducción en los auriculares o en la pantalla del iPhone. La compañía sigue apostando por un enfoque centrado en la privacidad.

Aunque cada marca aplica la IA de forma distinta, el objetivo es el mismo: que el teléfono anticipe necesidades y simplifique tareas. En el fondo, la tecnología busca devolverle al usuario parte del tiempo que durante años le quitó.

