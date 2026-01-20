Un parlante que “sigue” a tu celular y suena con Bose, entre las apuestas de Motorola

Motorola presentó en el CES 2026 su nueva línea moto things que combina diseño premium, conectividad e IA

El moto sound flow marca el debut de Motorola en el audio portátil, con sonido Sound by Bose, diseño premium en colores Pantone y tecnología UWB que hace que la música se mueva contigo.

En el CES 2026, mientras muchas marcas seguían hablando de potencia, cámaras y procesadores, Motorola decidió contar otra historia. Una menos ruidosa: la de un ecosistema que acompaña a las personas en su día a día, que se mueve con ellas, que entiende su rutina y hasta su estilo personal.

Así nacen cuatro nuevos dispositivos bajo la franquicia moto things, una apuesta clara de Motorola para 2026: tecnología conectada, diseño cuidado y funciones inteligentes que no buscan deslumbrar en una vitrina, sino ser usadas todos los días.

Altavoz, reloj, lápiz óptico y etiqueta inteligente. Distintos objetos, una misma idea: la experiencia importa tanto como la tecnología.

Un ecosistema que se ve, se siente y se escucha

Motorola amplía su ecosistema con cuatro accesorios pensados para convivir entre sí y con el smartphone como centro de mando. Todos comparten un mismo ADN: acabados premium, colores seleccionados por Pantone y una integración profunda entre hardware, software e inteligencia artificial.

No es solo “más gadgets”. Es una visión clara: integrar diseño, conectividad e inteligencia en experiencias cotidianas, sin sacrificar estética ni funcionalidad.

moto sound flow: el debut de Motorola en el sonido (y no pasó desapercibido)

El moto sound flow marca la entrada oficial de Motorola al segmento de altavoces portátiles, y lo hace con un mensaje claro: si vas a sonar, que sea bien.

Diseñado para verse tan bien como se escucha, combina un acabado textil inspirado en la sarga con colores Pantone Carbon y Pantone Warm Taupe. Pero el verdadero protagonista está dentro: Sound by Bose, con woofer dedicado, tweeter y dos radiadores pasivos que entregan 30 W de potencia, graves profundos y agudos nítidos, sin distorsión.

El moto sound flow es el primer altavoz portátil de Motorola, con sonido Sound by Bose, diseño premium en colores Pantone y tecnología UWB que hace que la música te acompañe a cada paso. cortesía

La experiencia se vuelve aún más interesante gracias a la tecnología UWB, que permite que el sonido “siga” al usuario. Si te mueves con tu teléfono, la música o una llamada activa se transfiere automáticamente al altavoz. Y si hay dos altavoces, entra en juego Dynamic Stereo, que ajusta los canales izquierdo y derecho según tu posición.

Con batería de 6000 mAh, resistencia IP67, Wi-Fi, Bluetooth 5 y funciones como RoomShift o Quick Switch, el moto sound flow no quiere ser solo un parlante más: quiere convertirse en parte del ambiente.

moto watch: diseño clásico, corazón deportivo

El moto watch resume bien la filosofía de Motorola para 2026: equilibrio. Elegante para la oficina, resistente para el gimnasio y lo suficientemente inteligente para cuidar la salud.

Es el primer dispositivo fruto de la colaboración con Polar, referente mundial en tecnología deportiva. Gracias a esto, el reloj ofrece un seguimiento avanzado de actividad física, sueño, estrés, frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno en sangre.

El moto watch combina un diseño clásico con funciones avanzadas de bienestar, tecnología Polar, hasta 13 días de batería y correas intercambiables seleccionadas por Pantone. cortesía

Su diseño apuesta por lo atemporal: esfera redonda de 47 mm, marco de aluminio pulido, corona de acero inoxidable y correas intercambiables seleccionadas por Pantone —desde acero inoxidable hasta silicona deportiva o acabados inspirados en cuero—. Además, es compatible con correas estándar de 22 mm.

En autonomía, también juega fuerte: hasta 13 días de batería, carga rápida (cinco minutos para un día completo) y resistencia al agua IP68 con cristal Gorilla Glass 3. Todo pensado para que el reloj se adapte al ritmo del usuario, no al revés.

moto pen ultra: cuando el teléfono se vuelve lienzo y oficina

Con el moto pen ultra, Motorola apunta directamente a creativos, diseñadores y usuarios productivos. Este lápiz óptico transforma los dispositivos compatibles —como el motorola razr fold y el motorola signature— en herramientas de trabajo y creación.

La experiencia es precisa: punta ultrafina, sensibilidad a la presión, detección de inclinación y rechazo de palma para escribir o dibujar con naturalidad. Pero el verdadero salto está en la IA integrada.

Funciones como Sketch to Image, Quick Clip, Speed Share o Circle to Search with Google convierten bocetos en imágenes, organizan ideas y permiten buscar información con un simple trazo. El resultado: menos fricción entre la idea y la ejecución.

La moto tag 2 es la etiqueta inteligente más duradera de Motorola, con localización precisa mediante UWB, compatibilidad con Google Find Hub y más de 500 días de autonomía. cortesía

moto tag 2: perder cosas ya no debería ser un problema

La moto tag 2 es la etiqueta inteligente más avanzada que ha creado Motorola hasta ahora. Integra UWB, Bluetooth Channel Sounding y compatibilidad con Google Find Hub, una red con más de mil millones de dispositivos.

Esto se traduce en localización precisa —dirección y distancia— para encontrar llaves, mochilas o incluso el auto en un estacionamiento. Todo con más de 500 días de autonomía, batería reemplazable y resistencia IP68.

Además, el botón físico permite hacer sonar el teléfono (incluso en silencio) o usar la etiqueta como disparador remoto de la cámara. Pequeña, discreta y pensada para olvidarse… hasta que realmente la necesitas.

La apuesta de Motorola para 2026

Más allá de cada producto, lo que Motorola dejó claro en el CES 2026 es su rumbo: un ecosistema conectado, inteligente y con identidad propia. No se trata de competir por especificaciones aisladas, sino de construir experiencias coherentes, donde el diseño, la tecnología y la vida cotidiana se encuentren.

El nuevo portafolio moto things —moto sound flow, moto watch, moto pen ultra y moto tag 2— llegará próximamente a América Latina, con precios y fechas que se anunciarán en los próximos meses.

Para Motorola, 2026 no va solo de teléfonos. Va de todo lo que sucede alrededor de ellos.

