Tipti cierra 2025 con crecimiento, impacto social y millones de horas ahorradas

Tipti cerró 2025 con resultados que reflejan su crecimiento sostenido, el impacto social de su modelo digital y su apuesta por la inclusión tecnológica en Ecuador.

El 2025 fue un año que confirmó algo esencial para Tipti: su crecimiento no se mide solo en cifras, sino en el tiempo que devuelve a las personas. A lo largo del año, más de 1,4 millones de clientes activos confiaron en la plataforma, logrando ahorrar en conjunto más de 5,3 millones de horas, tiempo que volvió a las familias, a la calma y a lo verdaderamente importante.

Ese vínculo diario con los usuarios se reflejó también en los resultados del negocio. Tipti cerró el año con una facturación de $ 102 millones, impulsó a 22.456 marcas que llegaron a nuevos clientes y consolidó el catálogo de e-groceries más grande del país, con más de 330.000 productos disponibles.

Crecimiento que genera empleo y bienestar

Detrás de cada pedido hay una cadena de valor que impacta directamente en la economía local. En 2025, Tipti creó más de 4.000 puestos de trabajo, generando $ 21 millones en ingresos para familias ecuatorianas. Un crecimiento que no solo fortalece a la empresa, sino que dinamiza a miles de hogares que dependen de esta actividad.

Ese impacto también se trasladó a las marcas aliadas: las más de 22.000 empresas que trabajan con Tipti registraron, en promedio, un incremento del 40 % en sus ventas, ampliando su alcance y consolidando nuevos públicos en el ecosistema digital.

Tecnología con propósito: inclusión y oportunidades reales

Uno de los pilares más importantes de este camino ha sido Tipti Tech Academy, una iniciativa que nació en 2023 con un objetivo claro: democratizar el conocimiento tecnológico y abrir oportunidades reales de formación y empleabilidad, especialmente para mujeres.

Durante 2025, el programa otorgó 800 becas en áreas como Desarrollo Full Stack, Programación Web e Inteligencia Artificial. El resultado fue tangible: el 75 % de las mujeres formadas logró incorporarse al mercado laboral, fortaleciendo la presencia femenina en el sector tecnológico. A esto se suma la creación de la bolsa de empleo www.talentoliplitech.com, como una herramienta concreta para conectar talento con oportunidades.

Tipti Tech Academy entrega 150 becas a mujeres y promueve la empleabilidad Leer más

Más allá de la capacitación, el proyecto demuestra que la transformación digital también puede ser una vía de inclusión, desarrollo profesional y reducción de brechas.

Clientes que se convierten en embajadores

El crecimiento de Tipti se sostiene en una experiencia construida con cercanía, consistencia y escucha activa. Los indicadores lo reflejan: 94 % de satisfacción, 93 % de retención y un 75 % de recomendación de compra, señales de una comunidad que no solo usa la plataforma, sino que la recomienda.

Con un ticket promedio de $ 85, el cliente de Tipti ha evolucionado hacia un rol más activo, convirtiéndose en embajador de la marca y parte clave de su expansión.

Una visión humana de hacer empresa

Sostenibilidad, buen gobierno corporativo y liderazgo femenino en tecnología forman parte de la visión de largo plazo que guía a Tipti. Cada hito alcanzado en 2025 responde a una convicción clara: poner el tiempo y la tecnología al servicio de las personas.

Más que un balance anual, el cierre de 2025 es una historia de confianza compartida. De clientes, colaboradores y marcas que creen en una forma más humana de hacer empresa, donde el crecimiento va de la mano con el impacto social y el bienestar colectivo.

Para acceder a todo el contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE!