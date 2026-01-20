Expreso
  Economía

Tipti cerró 2025 con resultados que reflejan su crecimiento sostenido, el impacto social de su modelo digital y su apuesta por la inclusión tecnológica en Ecuador.Cortesía

Tipti cierra 2025 con crecimiento, impacto social y millones de horas ahorradas

La plataforma alcanzó 1,4 millones de clientes, generó empleo, impulsó marcas y fortaleció la inclusión tecnológica

  • Redacción Expreso

El 2025 fue un año que confirmó algo esencial para Tipti: su crecimiento no se mide solo en cifras, sino en el tiempo que devuelve a las personas. A lo largo del año, más de 1,4 millones de clientes activos confiaron en la plataforma, logrando ahorrar en conjunto más de 5,3 millones de horas, tiempo que volvió a las familias, a la calma y a lo verdaderamente importante.

Ese vínculo diario con los usuarios se reflejó también en los resultados del negocio. Tipti cerró el año con una facturación de $ 102 millones, impulsó a 22.456 marcas que llegaron a nuevos clientes y consolidó el catálogo de e-groceries más grande del país, con más de 330.000 productos disponibles.

Crecimiento que genera empleo y bienestar

Detrás de cada pedido hay una cadena de valor que impacta directamente en la economía local. En 2025, Tipti creó más de 4.000 puestos de trabajo, generando $ 21 millones en ingresos para familias ecuatorianas. Un crecimiento que no solo fortalece a la empresa, sino que dinamiza a miles de hogares que dependen de esta actividad.

Ese impacto también se trasladó a las marcas aliadas: las más de 22.000 empresas que trabajan con Tipti registraron, en promedio, un incremento del 40 % en sus ventas, ampliando su alcance y consolidando nuevos públicos en el ecosistema digital.

Tecnología con propósito: inclusión y oportunidades reales

Uno de los pilares más importantes de este camino ha sido Tipti Tech Academy, una iniciativa que nació en 2023 con un objetivo claro: democratizar el conocimiento tecnológico y abrir oportunidades reales de formación y empleabilidad, especialmente para mujeres.

Durante 2025, el programa otorgó 800 becas en áreas como Desarrollo Full Stack, Programación Web e Inteligencia Artificial. El resultado fue tangible: el 75 % de las mujeres formadas logró incorporarse al mercado laboral, fortaleciendo la presencia femenina en el sector tecnológico. A esto se suma la creación de la bolsa de empleo www.talentoliplitech.com, como una herramienta concreta para conectar talento con oportunidades.

Más allá de la capacitación, el proyecto demuestra que la transformación digital también puede ser una vía de inclusión, desarrollo profesional y reducción de brechas.

Clientes que se convierten en embajadores

El crecimiento de Tipti se sostiene en una experiencia construida con cercanía, consistencia y escucha activa. Los indicadores lo reflejan: 94 % de satisfacción, 93 % de retención y un 75 % de recomendación de compra, señales de una comunidad que no solo usa la plataforma, sino que la recomienda.

Con un ticket promedio de $ 85, el cliente de Tipti ha evolucionado hacia un rol más activo, convirtiéndose en embajador de la marca y parte clave de su expansión.

Una visión humana de hacer empresa

Sostenibilidad, buen gobierno corporativo y liderazgo femenino en tecnología forman parte de la visión de largo plazo que guía a Tipti. Cada hito alcanzado en 2025 responde a una convicción clara: poner el tiempo y la tecnología al servicio de las personas.

Más que un balance anual, el cierre de 2025 es una historia de confianza compartida. De clientes, colaboradores y marcas que creen en una forma más humana de hacer empresa, donde el crecimiento va de la mano con el impacto social y el bienestar colectivo.

