Se filtran imágenes del nuevo iPhone 18: los detalles y colores que se conocen

Las mayores actualizaciones de diseño se presentan en la versión Pro y Pro Max

A tan solo 8 meses de su presentación oficial, un render del iPhone 18 se habría filtrado, revelando un cambio arriesgado en la parte frontal de algunos de los dispositivo, algo que no estábamos acostumbrados a ver en Apple.

Características del iPhone 18

Según las imágenes filtradas, el iPhone 18 mantendrá los tamaños actuales de pantalla para toda la familia, pero las principales novedades se centran en los modelos Pro. Estos podrían incluir una nueva solución para la zona frontal, donde actualmente se encuentra la isla dinámica.

iPhone 18: Pantalla LTPO de 6,27 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz y Dynamic Island.

iPhone Air 2: Pantalla LTPO de 6,55 pulgadas, 120 Hz y Dynamic Island.

iPhone 18 Pro: Pantalla LTPO de 6,27 pulgadas, 120 Hz y una nueva área frontal ubicada debajo de la pantalla.

iPhone 18 Pro Max: Pantalla LTPO de 6,86 pulgadas, 120 Hz y la misma nueva área debajo del panel.

Las principales diferencias se encuentran en el diseño de los modelos Pro y Pro Max, lo que permitirá a Apple distinguir claramente entre los modelos básicos y los más avanzados, una estrategia ya conocida por la marca. Se habría logrado ocultar los sensores del Face ID debajo de la pantalla, y la forma de cápsula de la isla dinámica pasaría a convertirse en una "perforación" más pequeña, ubicada en la esquina superior izquierda, lo que optimizaría el aprovechamiento del espacio en la pantalla.

El iPhone 18 Pro estaría impulsado por el nuevo chip A20 Pro, el primero de Apple fabricado con tecnología de 2 nanómetros, lo que promete una eficiencia energética y rendimiento sin igual. Además, Apple dejaría atrás a Qualcomm al incorporar su propio módem C2, optimizando la conectividad 5G y mejorando las funciones satelitales, llevando la experiencia de conectividad a un nivel superior.

Nuevos colores

Además de las actualizaciones técnicas, se esperan nuevos colores para estas versiones, con tonos vibrantes similares al naranja del iPhone 17, que fue uno de los más vendidos. Estas serían las opciones:

Morado

Café

Rojo Burdeos

El rojo Burdeos es uno de los tonos que desde ya figuran como favoritos. IndiaToday

