Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

Chat gpt
Un usuario interactúa con la plataforma ChatGPT, que comenzará a probar anuncios publicitarios en Estados Unidos por primera vez.Canva

ChatGPT probará anuncios publicitarios en Estados Unidos por primera vez

OpenAI probará anuncios en ChatGPT para usuarios gratuitos en Estados Unidos

OpenAI informó este viernes 16 de enero, que comenzará a probar la incorporación de anuncios publicitarios dentro de ChatGPT en Estados Unidos. La empresa señaló que esta iniciativa se implementará “en las próximas semanas” como parte de un plan para diversificar sus fuentes de ingresos.

De acuerdo con el anuncio oficial, la fase inicial de pruebas estará dirigida únicamente a usuarios con cuentas gratuitas y mayores de edad. Con esta medida, OpenAI busca evaluar el impacto de la publicidad dentro de su plataforma de inteligencia artificial.

La compañía aclaró que los actuales planes de suscripción de pago no incluirán publicidad. Sin embargo, en el mercado estadounidense se lanzó recientemente un nuevo plan económico denominado Go, con un costo de 8 dólares mensuales, que sí integrará anuncios como parte de su modelo de funcionamiento.

RELACIONADAS
Luisa gonzalez

Luisa González critica a Noboa por sugerir una Constitución hecha con ChatGPT

Leer más

Publicidad sin impacto en las respuestas

A través de un comunicado, OpenAI aseguró que la introducción de anuncios no modificará la experiencia de uso del chatbot. Según explicó la firma, la publicidad “no influirá en las respuestas que proporciona ChatGPT” y estará “separada y claramente identificada”, con el fin de evitar confusiones entre contenido informativo y promocional.

La empresa también hizo énfasis en que la llegada de anunciantes no implicará un riesgo para la privacidad de los usuarios. En ese sentido, reiteró que las conversaciones dentro de la plataforma continuarán siendo confidenciales.

Mantenemos la privacidad de sus conversaciones con ChatGPT frente a los anunciantes y nunca vendemos sus datos a anunciantes”, afirmó OpenAI en su pronunciamiento oficial.

RELACIONADAS

Un paso hacia la monetización del servicio

La incorporación de publicidad en servicios gratuitos es una estrategia ampliamente utilizada por grandes compañías tecnológicas como Google y Meta, que han basado parte de su modelo de negocio en este esquema.

En ese contexto, la decisión de OpenAI de incluir anuncios en ChatGPT se perfila como un movimiento clave para fortalecer sus ingresos y sostener los elevados costos de desarrollo e investigación en inteligencia artificial.

En noviembre de 2025, el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, adelantó que OpenAI proyecta alcanzar ingresos anualizados por alrededor de 20.000 millones de dólares, una meta ambiciosa que requerirá nuevas formas de financiamiento.

Este viernes 16 de enero, la empresa reiteró que su objetivo principal “es garantizar que la inteligencia artificial general (IAG o AGI, por sus siglas en inglés) beneficie a toda la humanidad”.

Asimismo, sostuvo que su estrategia publicitaria estará alineada con ese propósito y que siempre buscará “apoyar esa misión y hacer que la IA sea más accesible” para un mayor número de personas.

RELACIONADAS

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Buses paralizan ruta por extorsión en Santa Elena

  2. Inseguridad en Quito: sin cuórum sesión para debatir ordenanza de delivery

  3. Caso Pineida: madre de Guisella Fernández presenta acusación y pide cambio de cargos

  4. Río de Janeiro calienta motores para el carnaval con decenas de comparsas

  5. ChatGPT probará anuncios publicitarios en Estados Unidos por primera vez

LO MÁS VISTO

  1. Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

  2. PSG vs LOSC EN VIVO: alineaciones, detalles y cómo ver juego por Ligue 1 2025-26

  3. Puente de La Joya en La Aurora: vecinos cuestionan altos cobros y deterioro

  4. Nuevo acceso a Guayaquil: Cañizares le responde a Aguiñaga y niega falta de fondos

  5. La Reina del Flow 3 llega a Netflix: Los detalles del estrena de la popular serie

Te recomendamos