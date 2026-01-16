ChatGPT probará anuncios publicitarios en Estados Unidos por primera vez

Un usuario interactúa con la plataforma ChatGPT, que comenzará a probar anuncios publicitarios en Estados Unidos por primera vez.

OpenAI informó este viernes 16 de enero, que comenzará a probar la incorporación de anuncios publicitarios dentro de ChatGPT en Estados Unidos. La empresa señaló que esta iniciativa se implementará “en las próximas semanas” como parte de un plan para diversificar sus fuentes de ingresos.

De acuerdo con el anuncio oficial, la fase inicial de pruebas estará dirigida únicamente a usuarios con cuentas gratuitas y mayores de edad. Con esta medida, OpenAI busca evaluar el impacto de la publicidad dentro de su plataforma de inteligencia artificial.

La compañía aclaró que los actuales planes de suscripción de pago no incluirán publicidad. Sin embargo, en el mercado estadounidense se lanzó recientemente un nuevo plan económico denominado Go, con un costo de 8 dólares mensuales, que sí integrará anuncios como parte de su modelo de funcionamiento.

Publicidad sin impacto en las respuestas

A través de un comunicado, OpenAI aseguró que la introducción de anuncios no modificará la experiencia de uso del chatbot. Según explicó la firma, la publicidad “no influirá en las respuestas que proporciona ChatGPT” y estará “separada y claramente identificada”, con el fin de evitar confusiones entre contenido informativo y promocional.

La empresa también hizo énfasis en que la llegada de anunciantes no implicará un riesgo para la privacidad de los usuarios. En ese sentido, reiteró que las conversaciones dentro de la plataforma continuarán siendo confidenciales.

“Mantenemos la privacidad de sus conversaciones con ChatGPT frente a los anunciantes y nunca vendemos sus datos a anunciantes”, afirmó OpenAI en su pronunciamiento oficial.

Un paso hacia la monetización del servicio

La incorporación de publicidad en servicios gratuitos es una estrategia ampliamente utilizada por grandes compañías tecnológicas como Google y Meta, que han basado parte de su modelo de negocio en este esquema.

En ese contexto, la decisión de OpenAI de incluir anuncios en ChatGPT se perfila como un movimiento clave para fortalecer sus ingresos y sostener los elevados costos de desarrollo e investigación en inteligencia artificial.

En noviembre de 2025, el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, adelantó que OpenAI proyecta alcanzar ingresos anualizados por alrededor de 20.000 millones de dólares, una meta ambiciosa que requerirá nuevas formas de financiamiento.

Este viernes 16 de enero, la empresa reiteró que su objetivo principal “es garantizar que la inteligencia artificial general (IAG o AGI, por sus siglas en inglés) beneficie a toda la humanidad”.

Asimismo, sostuvo que su estrategia publicitaria estará alineada con ese propósito y que siempre buscará “apoyar esa misión y hacer que la IA sea más accesible” para un mayor número de personas.

