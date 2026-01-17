Más de 400 huevos de tortuga laúd fueron reubicados

Una actividad de conservación para una especie en peligro de extinción

Especie. La especie tiene una población mundial reducida, estimada en alrededor de 34 000 individuos.

Un total de 438 huevos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la más grande del mundo, fueron reubicados en varias playas de la provincia de Manabí, por parte de guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), de ONG, fundaciones y grupos de especialistas.

Te puede interesar Simiatug planifica durante un año su fiesta de Reyes

Una acción prioritaria que se realizó para la conservación de esta especie marina, cuyas subpoblaciones que se encuentran en el Pacífico oriental y están catalogadas en Peligro Crítico de Extinción (CR).

Jóvenes desaparecidos en Pedro Carbo: qué se sabe de su rastro en Santa Elena Leer más

De acuerdo con un comunicado del MAE, los huevos identificados fueron reubicados conforme a protocolos oficiales de conservación y bioseguridad en las playas de Crucita (48 huevos), San Clemente (90 huevos), San Lorenzo (120 huevos); y, Puerto Cabuyal donde se registraron cinco nidos, de los cuales tres fueron reubicados, con aproximadamente 180 huevos.

Esta actividad se realizó dado que los nidos inicialmente se encontraban en zonas no aptas para su desarrollo, expuestos a mareas altas, erosión costera y sobre todo a presencia humana.

Las amenazas que enfrenta la especie

Según los análisis de los especialistas y participantes de la reubicación, entre las principales amenazas identificadas para la especie se encuentran la depredación por perros ferales, tránsito vehicular en playa, actividades turísticas nocturnas y contaminación lumínica, así como eventos climáticos extremos.

Durante la actual temporada de anidación que se desarrolla entre septiembre y marzo, los guardaparques han registrado ocho nidos a lo largo del perfil costero de la provincia y se observó la presencia de dos hembras reproductoras, lo que representa un incremento en comparación con años anteriores. En Ecuador se registra la mayor actividad de desove entre los meses de diciembre a febrero.

Desde el año 2015, cuando nació el proyecto de reubicación, las autoridades han implementado también señalética para la protección de los nidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!