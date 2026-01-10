Simiatug planifica durante un año su fiesta de Reyes

En la parroquia Simiatug, la fiesta de Reyes Magos no empieza en enero, sino que se vuelve a pensar apenas termina. Cada año, cuando concluyen las celebraciones del 3 y 4 de enero, la comunidad se reúne para evaluar, agradecer y, sobre todo, comenzar a planificar la edición siguiente.

Así, la tradición, en esta localidad indígena de la provincia de Bolívar, se mantiene viva gracias a la organización colectiva y a una memoria que se transmite de generación en generación.

La planificación inicia desde enero con reuniones comunitarias en las que se definen responsabilidades, recorridos, priostazgos y el acompañamiento musical.

La fiesta es considerada uno de los eventos culturales y espirituales más importantes de la parroquia, pues une fe, historia y ancestralidad en un mismo recorrido.

Este año, uno de los momentos más simbólicos fue la elección del nuevo rey mayor. La corona fue entregada al alcalde de Guaranda, Inti Yumbay, quien asumirá la dignidad para la próxima edición, en un acto cargado de ritualidad y compromiso con la tradición.

El traspaso al nuevo rey mayor se realizó al cierre de la jornada principal, como señal de continuidad y respeto a la costumbre. Las fiestas se desarrollan durante dos días centrales, el 3 y 4 de enero. En ese tiempo, Simiatug se transforma en una plataforma de fe.

El recorrido de los reyes

El pueblo se reúne desde tempranas horas para acompañar a los Reyes Magos, quienes recorren las rutas establecidas hacia los sitios considerados sagrados, mientras los vasallos limpian simbólicamente el camino y las comunidades reciben a la comitiva.

Uno de los pilares de la celebración es la música. Más de cinco bandas de pueblo participan cada año, marcando el ritmo de la fiesta y dando ese toque que anima a propios y visitantes. Al compás de bombos, trompetas y platillos, la parroquia entera se convierte en escenario de color, alegría y cultura, mientras los reyes avanzan por los caminos rituales y la gente se suma a la caminata o permanece en el centro disfrutando de la feria.

La organización comunitaria es clave. Cada detalle se discute con anticipación: desde la logística hasta la seguridad y el orden durante los recorridos. Por eso, cuando la fiesta termina, lejos de cerrarse un ciclo, se abre otro.

Desde el último día de celebración se empieza a pensar en cómo mejorar la siguiente edición y mantener viva la tradición centenaria en Simiatug.

