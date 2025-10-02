No solo es el Xiaomi Pro Max: estos celulares también le compiten al iPhone 17

Samsung, Google, OnePlus y Xiaomi presentan modelos que desafían al iPhone 17 en potencia, cámara y diseño

Samsung, Google, Xiaomi y OnePlus presentan modelos que desafían al iPhone 17 en potencia, cámara y diseño.

El lanzamiento del iPhone 17 Pro Max ha marcado un nuevo estándar en la gama alta de smartphones. Con su chip A19 Pro, cámaras de 48 MP y conectividad satelital, Apple refuerza su liderazgo tecnológico. Sin embargo, no está solo: marcas como Samsung, Google, Xiaomi y OnePlus han presentado modelos que compiten directamente en rendimiento, fotografía, autonomía y precio.

En 2025, la competencia por el mejor teléfono premium se intensifica, y los usuarios tienen más opciones que nunca para elegir según sus necesidades y estilo de vida.

Samsung Galaxy S25 Ultra: fotografía de 200 MP

El Galaxy S25 Ultra destaca por su cámara de 200 MP, pantalla de 6.9” y diseño robusto que combina elegancia y potencia. SAMSUNG

El Galaxy S25 Ultra es uno de los celulares más destacados de Samsung para 2025 y competencia directa del iPhone 17 Pro Max. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución Quad HD+ ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para quienes consumen contenido multimedia o trabajan desde el móvil.

En fotografía, destaca por su sistema de cuatro cámaras, liderado por un sensor principal de 200 megapíxeles. Este permite capturar imágenes con gran nivel de detalle, incluso en condiciones de poca luz, y grabar video en calidad 8K. Su zoom óptico de 10x y digital de hasta 100x lo convierten en una herramienta potente para fotografía profesional.

La batería de gran capacidad supera los 5.000 mAh y se complementa con carga rápida de 45W, carga inalámbrica y funciones inteligentes de ahorro energético. Además, su integración con el ecosistema Galaxy que incluye relojes, tabletas y laptops permite sincronizar tareas, llamadas y archivos de forma fluida.

Ideal para usuarios que priorizan fotografía, pantalla de alta calidad y conectividad entre dispositivos.

Google Pixel 10 Pro: inteligencia artificial al servicio del usuario

El Pixel 10 Pro apuesta por la inteligencia artificial integrada, con un diseño minimalista y cámaras optimizadas por software. GOOGLE STORE

El Pixel 10 Pro es la apuesta de Google por un smartphone centrado en la inteligencia artificial. Su procesador Tensor G5 permite ejecutar tareas complejas directamente en el dispositivo, como edición de fotos con IA, traducción en tiempo real, reconocimiento de voz avanzado y funciones como el “borrador mágico” para eliminar objetos de imágenes.

Su sistema de cámaras incluye tres lentes: principal de 50 MP, ultra gran angular de 48 MP y telefoto de 48 MP con zoom de hasta 100 aumentos. La fotografía computacional de Google sigue siendo líder en retratos, escenas nocturnas y captura de movimiento.

La pantalla OLED LTPO de 6.1 pulgadas ofrece colores precisos y tasa de refresco adaptativa. Su batería supera las 24 horas de uso y es compatible con carga rápida e inalámbrica. Además, Google garantiza siete años de actualizaciones de software, lo que lo convierte en uno de los teléfonos más vida útil del mercado.

Pensado para usuarios que priorizan la fotografía asistida por inteligencia artificial, la fluidez del sistema operativo y las funciones inteligentes.

Xiaomi 15 Ultra: potencia, diseño y cámaras Leica

Diseño premium, cámaras Leica y doble pantalla: el Xiaomi 15 Ultra es una propuesta audaz para creadores de contenido. XIAOMI

El Xiaomi 15 Ultra se posiciona como uno de los smartphones más completos del año. Su colaboración con Leica le permite ofrecer una cámara cuádruple de nivel profesional: gran angular, telefoto, ultra telefoto y cámara principal de 50 MP. Graba en Dolby Vision 4K con la cámara frontal y en 8K con la trasera, lo que lo convierte en una herramienta versátil para creadores de contenido.

Su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, junto con 12 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento, garantiza un rendimiento fluido incluso en tareas exigentes como edición de video o juegos pesados. El sistema de enfriamiento avanzado evita sobrecalentamientos y mantiene el rendimiento estable.

La batería de 5.240 mAh admite carga rápida de 90W y carga inalámbrica de 50W. Además, el dispositivo es resistente al agua y al polvo (certificación IP68), lo que lo hace ideal para uso en exteriores.

Diseñado para creadores que necesitan cámaras versátiles, almacenamiento amplio y fluidez en cada tarea.

OnePlus 13: velocidad, autonomía y precio competitivo

El OnePlus 13 ofrece velocidad, autonomía y estética refinada, ideal para quienes buscan rendimiento sin excesos. OnePlus

El OnePlus 13 es una alternativa sólida para quienes buscan un smartphone premium sin pagar el precio de Apple. Su pantalla AMOLED LTPO de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz ofrece fluidez en navegación y juegos. El diseño es elegante, con bordes curvos y materiales de alta gama.

Su procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 16 GB de RAM, permite ejecutar múltiples aplicaciones sin ralentizaciones. La batería de 5.400 mAh se carga al 100% en menos de 30 minutos gracias a su sistema de carga rápida de 100W, una ventaja frente al iPhone 17, que aún se queda en los 30W.

La cámara principal utiliza un sensor Sony IMX de alta gama, con resultados nítidos en fotografía nocturna y retratos. Aunque no alcanza los 200 MP de Samsung, ofrece un equilibrio entre calidad y eficiencia.

Una alternativa potente para quienes buscan equilibrio entre desempeño, autonomía y calidad visual a buen precio.

El iPhone 17 Pro Max sigue siendo uno de los smartphones con mayor demanda del año, pero no es el único que ofrece tecnología de punta. Modelos como el Galaxy S25 Ultra, Pixel 10 Pro, Xiaomi 17 Pro Max y OnePlus 13 demuestran que la competencia en la gama alta está más viva que nunca.

Para los usuarios, esto representa una oportunidad de elegir según lo que realmente necesitan, ya sea fotografía profesional, autonomía extendida, inteligencia artificial o diseño innovador.

