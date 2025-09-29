Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

Xiaomi llega con un procesador ultra-rápido y una cámara de 50 MP, posicionándose como la opción más fuerte a Apple

El Xiaomi 17 Pro Max se presenta con acabados premium y un módulo de cámara de 50 MP, superando la oferta actual de los smartphones de alta gama.

El mes de septiembre de 2025 ha cerrado con el lanzamiento de dos colosos de la telefonía móvil que dominan el segmento de la gama alta. El iPhone 17 Pro Max y el Xiaomi 17 Pro Max se disputan la corona, ofreciendo dos filosofías opuestas: Apple apuesta por la continuidad, el refinamiento y la integración total, mientras que Xiaomi ataca con innovación arriesgada, hardware extremo y precios agresivos. La confrontación final se da en el terreno de las especificaciones y el valor al consumidor.

El duelo de la máxima potencia y autonomía



La disputa se centra en el rendimiento y la eficiencia energética. El iPhone 17 Pro Max defiende el ecosistema de Cupertino con su Chip A19 Pro, mientras que el Xiaomi 17 Pro Max opta por la potencia bruta del Snapdragon 8 Elite Gen 5 para impulsar su HyperOS 3 (basado en Android 16).

La diferencia más notable, sin embargo, está en la batería. El iPhone mantiene una capacidad de 5088 mAh, mientras que Xiaomi supera el estándar con una gigantesca celda de 7.500 mAh, complementada con carga ultrarrápida de 100W por cable y 50W inalámbrica. Además, el Xiaomi es más ligero (219 g) y delgado (8.06 mm) que su rival de Apple (233 g y 8.75 mm), a pesar de su mayor batería.

Fotografía y diseño



En el diseño, Apple mantiene su línea sobria con una construcción en aleación de titanio reciclado. Xiaomi, buscando diferenciación, arriesga con una pantalla trasera de 2.9 pulgadas. Esta característica es clave, ya que permite revisar notificaciones sin encender el panel principal y facilita el uso de la potente cámara trasera para selfies de máxima calidad.

Ambos montan paneles de 6.9 pulgadas a 120 Hz, pero Xiaomi busca la espectacularidad visual: su AMOLED LTPO alcanza los 3.500 nits de brillo máximo, superando lo ofrecido por el panel OLED del iPhone, garantizando una visibilidad superior en exteriores.

Xiaomi también hace una declaración de intenciones en fotografía. Su cámara frontal es de 50 MP, y el sistema trasero es un Triple 50 MP Leica, superando el sensor frontal Center Stage de 18 MP y la configuración Triple 48 MP + LiDAR del iPhone.

iPhone 17 Pro Max garantiza la continuidad de su soporte global y su ecosistema cerrado. No obstante, el principal atractivo del Xiaomi 17 Pro Max es el precio. Mientras que el flagship de Apple arranca en 1.199 dólares (modelo base de 256 GB), la propuesta de Xiaomi es significativamente más competitiva: su modelo de 12 GB + 512 GB inicia en 840 dólares, ofreciendo una propuesta de valor agresiva que sacude por completo el dominio tradicional de la gama alta.

