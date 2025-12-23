Pase del Niño Viajero: cierres viales y cambios en rutas de buses

El gran pase se llevará a cabo durante toda la jornada del miércoles 24 de diciembre

Este miércoles se desarrollará el tradicional Pase del Niño Viajero por las calles del Centro Histórico de Cuenca.

Todo está listo para el Pase del Niño Viajero, una de las más grandes expresiones culturales religiosas que tiene Cuenca y que se desarrolla cada 24 de diciembre.

En la jornada participan miles de personas, según cifras de la Arquidiócesis de Cuenca se congregan más de 80.000 personas cada año que participan en comparsas y con carros alegóricos que escenifican diferentes pasajes bíblicos referentes al nacimiento de Jesús.

La jornada se iniciará a las 07:30 con un sobrevuelo de la imagen del Niño Viajero y el monseñor Marcos Pérez para bendecir a la ciudad, luego se oficiará una misa en la Catedral de la Inmaculada.

Finalmente, la venerada imagen será trasladada en procesión hacia la plaza de San Sebastián desde donde se iniciará la gran pasada.

Por la gran cantidad de participantes, la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP) ejecutará un plan de contingencia que involucra el cierre de varias calles y el cambio en las rutas de ciertas unidades de transporte de pasajeros.

Cierre de vías y cambios en líneas de buses

Los cierres viales se iniciarán este martes, 23 de diciembre, desde las 23:00 y se extenderán hasta las 17:00 del miércoles.

Las calles que se mantendrán cerradas al tránsito vehicular son: Simón Bolívar, Baltazara de Calderón, avenida Tres de Noviembre y avenida Unidad Nacional. El ingreso al Centro Histórico estará restringido.

Las líneas de buses urbanos que cambiarán su recorrido son:

Línea 12: Baños - Mercado 10 de Agosto - Quinta Chica - Escuela 3 de Noviembre. Línea 16: Pan de Azúcar - Escuela 3 de Noviembre- Hospital del Río - Mercado 10 de Agosto. Línea 17: Cinco Esquinas - Mercado 10 de Agosto Iglesia del Carmen - Escuela 3 de Nov. Línea 18: Zhucay - Mercado 10 de Agosto. Línea 20: Pan de Azúcar - Escuela 3 de Noviembre - Ricaurte - Mariano Cueva. Línea 22: Salesianos - Batán. Línea 25: Santa María - Mercado 10 de Agosto - Jaime Roldós - Escuela 3 de Noviembre Línea 27: Sinincay - María Auxiliadora - Baños - Mercado 10 de Agosto.

Horarios del tranvía

En tanto, el servicio del tranvía funcionará con normalidad desde las 05:50 hasta las 22:00, pero en los horarios de 06:00, 08:00 y 09:00 se incrementará una unidad tranviaria para cubrir la demanda de pasajeros que deseen ingresar al Centro Histórico.

Mientras que el jueves, 25 de diciembre, el servicio se brindará únicamente con seis unidades tranviarias que cubrirán toda la jornada desde las 05:50 hasta las 22:00.

