¿Facundo Castelli se despide de Emelec?: Esto dijo antes de viajar a Venezuela

El delantero cordobés no ha renovado su contrato con Emelec que termina el 31 de diciembre del 2025

Facundo Castelli no sabe si continuará o no en el Club Sport Emelec. El delantero argentino se despidió del país para pasar las fiestas en su país natal, sin antes conversar con la prensa sobre la situación laboral y deportiva que lo liga al equipo eléctrico.

El tema por el que más se le preguntó a Castelli fue sobre su renovación con Emelec, a lo que el respondió: "No hubo ningún acercamiento de parte de la dirigencia, no hubo oferta, no hubo nada. Esperaremos que se termine el contrato el 31 de diciembre y listo, terminará el vínculo".

Te puede interesar: Ecuador recibirá 10,5 millones tras la aprobación de los premios del Mundial 2026

"La comodidad, el club, lo que te genera estar en un club así, el cariño de la gente, el cariño mío para con el club. Me he sentido muy identificado todo este tiempo y obviamente que el deseo era continuar. Hoy es un momento duro para mi, personalmente, pero bueno, el fútbol es así" cerró.

❌ NO HUBO ACERCAMIENTO CON LA DIRIGENCIA, NO HUBO TAMPOCO OFERTAS 🤯



🫡 Facundo Castelli y su realidad con Emelec 🔵⚡️



🗣️ “Mi contrato termina el 31 de diciembre, mi deseo era continuar, pero hoy es un momento duro para mí”@javieralavar @kchradio



pic.twitter.com/cPLFap7Wy3 — Gabriel Solorzano (@GaboSolorzanoEc) December 23, 2025

Facundo Castelli y su año irregular con Emelec

El delantero argentino Facundo Castelli, de 30 años, completó su segunda temporada con el Club Sport Emelec en la LigaPro 2025, un año caracterizado por interrupciones físicas, aportes intermitentes en el ataque y un cierre prematuro por suspensión disciplinaria.

Estos son los jugadores que terminan contrato con Barcelona SC tras la temporada 2025 Leer más

Castelli, quien renovó su contrato a finales de 2024 hasta diciembre de 2025 tras una positiva primera etapa en el club (con 4 goles en 2024 pese a lesiones), participó en 21 partidos durante la temporada, acumulando 5 goles.

El año comenzó con expectativas altas tras su recuperación de una lesión previa, y Castelli contribuyó con goles clave en la fase inicial, incluyendo uno destacado ante Liga de Quito en marzo. Sin embargo, molestias en la rodilla derecha lo afectaron nuevamente, llevando a una operación en septiembre que lo marginó por varios meses y condicionó su participación en la segunda etapa del torneo.

En diciembre, durante el partido ante Macará por el hexagonal de Copa Sudamericana, Castelli fue expulsado por roja directa al minuto 41 en una jugada calificada como juego brusco grave. La Comisión Disciplinaria de la LigaPro le impuso una sanción de dos fechas, lo que lo dejó fuera de los últimos encuentros del año ante El Nacional y Deportivo Cuenca, cerrando así su participación en la temporada.

A lo largo de su paso por Emelec desde 2024, el atacante acumula cerca de 34 partidos, 9 goles y 2 asistencias, con un historial de varias expulsiones que han generado debate. Su vínculo con el club expira el 31 de diciembre de 2025 y todo indica que no será renovado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!