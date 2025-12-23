Estos son los jugadores que terminan contrato con Barcelona SC tras la temporada 2025

Barcelona SC cerró el 2025 sin títulos y ahora debe definir el futuro de varios jugadores que terminan contrato

Barcelona SC atraviesa un momento clave de cara al futuro inmediato. Tras cerrar la temporada 2025, año de su centenario, sin lograr ningún título, la dirigencia del Ídolo del Astillero deberá tomar decisiones importantes en la conformación del plantel.

Uno de los temas que más atención genera en la hinchada amarilla es el de los futbolistas que finalizan su vínculo contractual. Estos son los jugadores que terminan contrato con Barcelona SC y cuyo futuro aún no está definido.

Felipe Caicedo y su futuro incierto en el Ídolo del Astillero

El primero en la lista es Felipe Caicedo, uno de los fichajes más mediáticos de este 2025. El delantero ecuatoriano nunca logró consolidarse como titular indiscutido y su paso por el club estuvo marcado por la irregularidad.

Barcelona SC no ganó ningún título en este 2025.

Aunque su contrato incluye una opción de renovación por un año más, el propio Felipao reveló que no ha sido contactado por la dirigencia.

“No tengo ningún problema en sentarme a hablar con la directiva si me llaman. Si no, igualmente mi corazón es amarillo y siempre será de Barcelona SC”, expresó Caicedo, dejando claro su deseo de algún día ser campeón con el club.

Franklin Guerra se despediría de Barcelona SC tras un paso marcado por lesiones

Otro caso es el de Franklin Guerra, quien saldría del equipo sin haber podido mostrar el nivel que lo llevó a vestir la camiseta de la selección de Ecuador. Las constantes lesiones impidieron que el defensor tenga continuidad.

Jhonny Quiñónez debe regresar a Independiente de Avellaneda

En cuanto a Jhonny Quiñónez, su situación es diferente. El volante deberá regresar a Independiente de Avellaneda, club dueño de sus derechos deportivos. Desde Argentina ya se conoce que la intención es vender al mediocampista ecuatoriano, por lo que su continuidad en Barcelona SC luce complicada.

Joaquín Valiente y la opción de compra que analiza Barcelona SC

Por su parte, Joaquín Valiente fue uno de los futbolistas que terminó ganándose un lugar como titular en el Ídolo del Astillero. Sin embargo, su préstamo llega a su fin y deberá retornar a Defensor Sporting, propietario de su pase.

Si Barcelona SC desea retenerlo, deberá ejecutar la opción de compra de 500.000 dólares por el 50% de sus derechos deportivos.

Un nuevo ciclo para Barcelona SC tras el cierre de la temporada

El Ídolo del Astillero cerró el 2025 sin celebrar títulos y sin poder pelear hasta el final en LigaPro, Copa Ecuador ni Copa Libertadores. En este contexto, resolver el futuro de los jugadores que terminan contrato será fundamental para iniciar una nueva etapa y devolver al equipo al protagonismo que su historia exige.

