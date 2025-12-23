Ministra sobre viajes de Noboa: "No vamos a sentir ausencia del presidente"

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, fue la encargada de justificar la ausencia del presidente Daniel Noboa. Este 23 de diciembre de 2025, la funcionaria dijo: “No vamos a sentir la ausencia del presidente de la República porque para eso nos tiene a los ministros”.

El primer mandatario emitió el Decreto Ejecutivo 264, con fecha 23 de diciembre de 2025, en el que se declara en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará en un nuevo viaje a Estados Unidos para atender asuntos de índole personal.

El documento especifica que dicho viaje se realizará entre el 26 y 27 de diciembre de 2025. También se aseguró que “no habrá erogación de recurso públicos” para dicho desplazamiento. Este sería el segundo viaje en menos de dos meses con la misma justificación.

¿Qué dijo Morillo sobre los viajes?

En una entrevista en el programa A Primera Hora, Morillo fue consultada sobre la pertinencia de los desplazamientos del primer mandatario. Hay que tener en cuenta que Noboa se ausentará del cargo por vacaciones durante 18 días en enero de 2026. Además, tiene prevista una agenda internacional que incluye viajes a Davos y Bélgica.

Para la ministra de Gobierno, los constantes desplazamientos de Noboa se justifican porque tienen como finalidad atraer inversión extranjera. “El presidente tiene a los ministros. Nosotros estamos en cada cartera de Estado para trabajar”, indicó la funcionaria.

A esa explicación agregó que, si el primer mandatario necesitara estar en el país para dar seguimiento a cada asunto, “¿para qué tendría a los ministros?”.

Noboa sobre sus viajes

Las palabras de Morillo se suman a otras ya expresadas por el propio Noboa en su último viaje a España. En un encuentro con ecuatorianos en Madrid, el presidente aseguró que sus desplazamientos inciden en una mejor calidad de vida para los ecuatorianos.

El presidente Daniel Noboa tuvo una nueva gira internacional que incluyó países como España, Emiratos Árabes y Noruega. Cortesía: Presidencia.

El 4 de diciembre de 2025, Noboa dijo: “Los sufridores de siempre dicen que el presidente viaja mucho. Yo me quedaría feliz de la vida en mi casa con mis hijos”. Entonces habló de lo que considera son los beneficios de sus giras internacionales.

“Cada uno de los viajes, en alguna forma indirecta o directamente, mejoran la vida de los ecuatorianos”, añadió el primer mandatario. También dijo que, como consecuencia de sus desplazamientos, se han logrado becas, donaciones y cooperaciones con empresas.

