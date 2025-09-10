iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max: todo lo que presentó Apple (precios y novedades)

Apple presentó la nueva familia iPhone 17 este 9 de septiembre de 2025. Aquí te contamos todas las características

Apple celebró su evento anual en Cupertino y reveló la esperada familia iPhone 17, compuesta por tres modelos: iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Los equipos llegan con un diseño más delgado, un procesador renovado y mejoras de cámara que buscan liderar el mercado de smartphones en 2025.

¿Cuáles son las novedades principales de la familia iPhone 17?

Este nuevo lanzamiento de Apple tras algunas novedades adicionales al nuevo estilo de diseño presentado. Entre las principales particularidades están:

Procesador A19 Pro, más potente y eficiente.

Pantallas OLED con ProMotion de hasta 120 Hz.

Nuevo chip N1 para conectividad y mejor rendimiento en redes.

Sistema de cámaras mejorado, con telefoto de 48 MP en el Pro Max.

Mayor autonomía de batería y carga rápida optimizada.

Expansión del modelo solo con eSIM en más países.

¿Cuáles son los precios del iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max?

Apple confirmó que los precios en EE. UU. parten desde:

iPhone 17: USD 799

iPhone 17 Pro: USD 999

iPhone 17 Pro Max: USD 1.199

No obstante, hay que tener en cuenta que el precio final puede variar en cada país según impuestos y operadoras.

¿Cuándo estará disponible el iPhone 17?

La preventa inicia el 12 de septiembre de 2025 y los envíos comenzarán el 20 de septiembre en los primeros mercados: EE. UU., Europa y algunos países de Asia.

¿Qué diferencias hay entre el iPhone 16 y iPhone 17?

Mejoras en potencia gracias al chip A19 Pro.

Avances en fotografía nocturna y zoom óptico.

Pantallas con mayor brillo máximo.

Más integración con accesorios MagSafe y compatibilidad con Wi-Fi 7.

