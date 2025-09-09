Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ciencia y Tecnología

Tim Cook presenta el nuevo iPhone 17 Air durante el evento
Tim Cook presenta el nuevo iPhone 17 Air durante el evento "Awe drops" en Cupertino.EFE

Apple lanza el ultrafino iPhone 17 Air: precio, características y novedades

Apple presenta el iPhone 17 Air: ultradelgado, potente y con batería de larga duración

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó este martes 9 de septiembre un "nuevo miembro del iPhone", el ultrafino iPhone 17 Air de 5,6 mm de grosor y una pantalla de 6.5 pulgadas, que sale con un precio de 999 dólares para el mercado estadounidense.

RELACIONADAS

La empresa lo describió hoy en su evento "Awe drops", celebrado en la sede de la empresa en Cupertino, California, como un dispositivo "potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano" y con una batería que dura "todo el día".

Te invitamos a leer | Apple prepara el lanzamiento del iPhone 17 con cuatro modelos y rediseño de cámaras

Apple lanza el iPhone 17 Air, con carcasa de titanio y Ceramic Shield para mayor durabilidad.
Apple lanza el iPhone 17 Air, con carcasa de titanio y Ceramic Shield para mayor durabilidad.EFE

No obstante, la compañía de la manzana mordida afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico ('Ceramic Shield') y un marco de titanio en ambos lados.

¿Los amigos por internet cuentan? La ciencia lo explica

Amistades digitales: 4 razones científicas por las que son reales

Leer más

El nuevo miembro de la gama de teléfonos inteligentes de Apple cuenta con un procesador A19 Pro, "el chip más potente para iPhone hasta la fecha", también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Familias de personas con discapacidad podrían quedar libres del pico y placa en Quito

  2. Marcha del Gobierno en Guayaquil: conoce día, hora, recorrido y seguridad prevista

  3. Esta es la situación de Quevedo III y Salitral, los proyectos de Progen

  4. Prisión preventiva para colombianos detenidos en Ecuador con 800 bloques de marihuana

  5. ¿Si Ecuador pierde con Argentina, qué se viene para Beccacece y la Tri?

LO MÁS VISTO

  1. Isabella y Beéle: así reaccionan las redes tras filtración y polémica declaración

  2. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  3. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  4. El Ministerio de Economía explica el proceso de rembolso del IVA a grupo afectado

  5. Aumentos automáticos para jubilados: consulta si recibes el nuevo pago del IESS

Te recomendamos