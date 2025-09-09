Apple lanza el ultrafino iPhone 17 Air: precio, características y novedades

Apple presenta el iPhone 17 Air: ultradelgado, potente y con batería de larga duración

Tim Cook presenta el nuevo iPhone 17 Air durante el evento "Awe drops" en Cupertino.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó este martes 9 de septiembre un "nuevo miembro del iPhone", el ultrafino iPhone 17 Air de 5,6 mm de grosor y una pantalla de 6.5 pulgadas, que sale con un precio de 999 dólares para el mercado estadounidense.

La empresa lo describió hoy en su evento "Awe drops", celebrado en la sede de la empresa en Cupertino, California, como un dispositivo "potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano" y con una batería que dura "todo el día".

Apple lanza el iPhone 17 Air, con carcasa de titanio y Ceramic Shield para mayor durabilidad. EFE

No obstante, la compañía de la manzana mordida afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico ('Ceramic Shield') y un marco de titanio en ambos lados.

El nuevo miembro de la gama de teléfonos inteligentes de Apple cuenta con un procesador A19 Pro, "el chip más potente para iPhone hasta la fecha", también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.

