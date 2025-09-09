Apple Event 2025: sigue aquí en vivo la presentación del iPhone 17

Sigue en vivo el Apple Event 2025 y descubre todas las novedades: iPhone 17 en sus cuatro versiones

pple redefine el futuro una vez más: el Apple Event 2025 arranca en Cupertino con la esperada revelación del iPhone 17 y una ola de innovaciones tecnológicas.

Apple vuelve a acaparar la atención mundial con su esperado Apple Event 2025, donde presentará el iPhone 17 y otras novedades de su ecosistema. El evento se celebrará este martes 9 de septiembre en el Apple Park de Cupertino, California.

Dónde y cómo ver en vivo el Apple Event 2025

La transmisión oficial del evento estará disponible en la plataforma digital de Apple y en su canal oficial de YouTube.

Horario por países para ver el Apple Event 2025

La presentación se realizará a las 10:00 de la mañana (hora del Pacífico). Estos son los horarios según tu región:

Ecuador, Colombia, Perú: 12:00.

México, Panamá, Guatemala: 11:00.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana: 13:00

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil: 14:00.

España, Italia, Alemania, Reino Unido: entre 18:00 y 19:00.

Qué novedades presentará Apple en el Apple Event 2025

El plato fuerte será el iPhone 17, que llegará en cuatro modelos:

iPhone 17

iPhone 17 Air (ultrafino, reemplaza a la serie Plus)

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Otras novedades que se esperan:

Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y Apple Watch SE 3.

AirPods Pro 3 y actualización de iPad Pro.

Mejoras en Apple TV 4K y el visor Vision Pro.

Lanzamiento oficial de iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe y nuevas versiones de watchOS y tvOS.

Diseño y especificaciones del iPhone 17

Los reportes anticipan que el iPhone 17 Air será el smartphone más delgado de Apple, con apenas 5,4 mm de grosor.

Además, los modelos Pro tendrán un nuevo módulo de cámaras que se extenderá por la parte superior y traerá mejoras en el sensor LiDAR y el flash.

Los colores confirmados para la línea:

iPhone 17: púrpura, verde, negro, plata y azul.

iPhone 17 Air: azul claro, negro, oro claro y plata.

iPhone 17 Pro y Pro Max: gris espacial, dorado y azul.

