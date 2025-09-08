Apple prepara el lanzamiento del iPhone 17 con cuatro modelos y rediseño de cámaras
Se filtran las especificaciones del iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max antes del evento oficial de Apple
A pocas horas de la keynote oficial (9 de septiembre, a las 10:00), se filtraron las especificaciones técnicas de la nueva generación de iPhone. Según documentos revelados por un operador surcoreano, Apple presentará cuatro modelos: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max. Las filtraciones confirman cambios en diseño, potencia y capacidades fotográficas, consolidando la apuesta de la marca por la innovación y el rendimiento.
Cuatro versiones, cuatro perfiles de usuario
La nueva generación de iPhone es evolución técnica y una segmentación más precisa del usuario. Apple apuesta por cuatro modelos que responden a distintos estilos de vida: desde quienes priorizan diseño y ligereza, hasta quienes buscan potencia profesional en la palma de la mano. Cada versión tiene su propia narrativa tecnológica.
iPhone 17: equilibrio entre rendimiento y accesibilidad
- Pantalla de 6,3 pulgadas, ideal para uso diario
- Doble cámara trasera con sensores de 48 MP y 12 MP para capturas versátiles
- Cámara frontal de 24 MP, pensada para videollamadas y contenido social
- Procesador A19, optimizado para eficiencia energética
- Batería de 3.600 mAh, con autonomía para una jornada completa
iPhone 17 Air: diseño ultraligero para usuarios móviles
- Pantalla más amplia de 6,6 pulgadas en un cuerpo más delgado
- Cámara trasera única de 48 MP, con enfoque rápido y buena respuesta en baja luz
- Batería de 2.800 mAh, pensada para quienes priorizan estética sobre duración
- Elimina el módulo dual para lograr un perfil más estilizado
iPhone 17 Pro: potencia creativa en formato compacto
- Triple cámara trasera de 48 MP con grabación en 8K y zoom óptico de 8x
- Sistema de refrigeración por cámara de vapor
- Pantalla de alta definición con tasa de refresco superior
- Procesador A19 Pro y 12 GB de RAM para edición, gaming y multitarea
iPhone 17 Pro Max: el flagship sin concesiones
- Pantalla de 6,9 pulgadas, la más grande de la serie
- Batería de 5.000 mAh, pensada para usuarios intensivos
- Sistema fotográfico avanzado con estabilización mejorada y captura profesional
- Almacenamiento de hasta 1 TB, ideal para almacenar archivos digitales
Precios y disponibilidad
Según la documentación filtrada, los precios se mantendrán similares a los de la generación anterior, excepto el Pro Max, que subirá ligeramente. El nuevo iPhone Air reemplazará al modelo Plus y se ubicará en un rango medio-alto. Las reservas iniciarán el 12 de septiembre y los dispositivos estarán disponibles desde el 16.
La diferentes versiones del iPhone 17 llegan con una propuesta más segmentada, que combina diseño, potencia y fotografía avanzada. Apple apuesta por diversificar su oferta sin perder su sello de calidad, en un mercado cada vez más competitivo y exigente.
