  Ciencia y Tecnología

iPhone 17
Los cuatro modelos del iPhone 17 se presentarán oficialmente tras filtraciones que revelan diseño y potencia.iPhoned

Apple prepara el lanzamiento del iPhone 17 con cuatro modelos y rediseño de cámaras

Se filtran las especificaciones del iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max antes del evento oficial de Apple

A pocas horas de la keynote oficial (9 de septiembre, a las 10:00), se filtraron las especificaciones técnicas de la nueva generación de iPhone. Según documentos revelados por un operador surcoreano, Apple presentará cuatro modelos: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max. Las filtraciones confirman cambios en diseño, potencia y capacidades fotográficas, consolidando la apuesta de la marca por la innovación y el rendimiento.

Cuatro versiones, cuatro perfiles de usuario

La nueva generación de iPhone es evolución técnica y una segmentación más precisa del usuario. Apple apuesta por cuatro modelos que responden a distintos estilos de vida: desde quienes priorizan diseño y ligereza, hasta quienes buscan potencia profesional en la palma de la mano. Cada versión tiene su propia narrativa tecnológica.

iPhone 17: equilibrio entre rendimiento y accesibilidad

  • Pantalla de 6,3 pulgadas, ideal para uso diario
  • Doble cámara trasera con sensores de 48 MP y 12 MP para capturas versátiles
  • Cámara frontal de 24 MP, pensada para videollamadas y contenido social
  • Procesador A19, optimizado para eficiencia energética
  • Batería de 3.600 mAh, con autonomía para una jornada completa

iPhone 17 Air: diseño ultraligero para usuarios móviles

  • Pantalla más amplia de 6,6 pulgadas en un cuerpo más delgado
  • Cámara trasera única de 48 MP, con enfoque rápido y buena respuesta en baja luz
  • Batería de 2.800 mAh, pensada para quienes priorizan estética sobre duración
  • Elimina el módulo dual para lograr un perfil más estilizado
iPhone 17 Pro: potencia creativa en formato compacto

  • Triple cámara trasera de 48 MP con grabación en 8K y zoom óptico de 8x
  • Sistema de refrigeración por cámara de vapor
  • Pantalla de alta definición con tasa de refresco superior
  • Procesador A19 Pro y 12 GB de RAM para edición, gaming y multitarea

iPhone 17 Pro Max: el flagship sin concesiones

  • Pantalla de 6,9 pulgadas, la más grande de la serie
  • Batería de 5.000 mAh, pensada para usuarios intensivos
  • Sistema fotográfico avanzado con estabilización mejorada y captura profesional
  • Almacenamiento de hasta 1 TB, ideal para almacenar archivos digitales
Precios y disponibilidad

Según la documentación filtrada, los precios se mantendrán similares a los de la generación anterior, excepto el Pro Max, que subirá ligeramente. El nuevo iPhone Air reemplazará al modelo Plus y se ubicará en un rango medio-alto. Las reservas iniciarán el 12 de septiembre y los dispositivos estarán disponibles desde el 16.

La diferentes versiones del iPhone 17 llegan con una propuesta más segmentada, que combina diseño, potencia y fotografía avanzada. Apple apuesta por diversificar su oferta sin perder su sello de calidad, en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

