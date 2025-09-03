Apple presentará el iPhone 17 y nuevos dispositivos el 9 de septiembre

La compañía revelará el iPhone 17, un modelo más delgado y novedades en iPad y Vision Pro

Apple presentará el iPhone 17 y otros dispositivos en su evento global del 9 de septiembre.

Apple confirmó que el próximo 9 de septiembre realizará un evento global para presentar su nueva línea de productos, encabezada por el esperado iPhone 17. La cita tendrá lugar en la sede de la compañía, en California, y será transmitida en vivo para todo el mundo. La expectativa crece no solo por las mejoras en sus teléfonos, sino también por las posibles sorpresas en otros dispositivos clave.

iPhone 17: rediseño y nuevos formatos

Según reportes especializados, la familia iPhone 17 incluirá los modelos Pro y Pro Max con un rediseño en la parte trasera y áreas de cámara más grandes. El modelo estándar mantendrá la esencia del iPhone 16, pero con una pantalla más amplia y mejoras en el sistema fotográfico.

La gran novedad sería un iPhone 17 más delgado, hasta 2 milímetros menos que los actuales, con una sola cámara y batería de menor duración, pensado para quienes priorizan diseño y ligereza.

Apple también prepara un Vision Pro renovado, con procesador más rápido, y un iPad Pro con chip M5 y doble cámara frontal. Además, se espera que la compañía muestre avances en inteligencia artificial integrada a sus dispositivos, un terreno en el que busca ponerse a la par de sus competidores.

Expectativa por la IA y Siri

El CEO Tim Cook ha señalado en diversas ocasiones que Apple trabaja en una versión más personalizada y proactiva de Siri, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. Esta nueva etapa del asistente virtual se apoyará en modelos de inteligencia artificial generativa desarrollados íntegramente por la compañía, con el objetivo de ofrecer interacciones más naturales, contextuales y adaptadas a las rutinas de cada usuario.

Fuentes cercanas al proyecto indican que se incorporará capacidades predictivas, integración más profunda con aplicaciones de terceros y una gestión más inteligente de la información personal, siempre bajo los estrictos estándares de privacidad que caracterizan a la marca.

Especialistas de este mercado anticipan que el evento del 9 de septiembre podría incluir un adelanto de estas funciones, ya sea en forma de demostración técnica o como parte de las novedades de iOS lo que marcaría el inicio de una nueva etapa para Siri, en la que el asistente dejaría de ser una herramienta reactiva para convertirse en un verdadero acompañante digital, capaz de aprender, anticipar y ejecutar tareas de forma autónoma.

La apuesta por la IA generativa situaría a Apple en una posición más competitiva frente a otras competencias tecnológicas que ya han integrado este tipo de soluciones en sus ecosistemas, reforzando su estrategia de ofrecer experiencias más fluidas, personalizadas y seguras para sus usuarios.

El 9 de septiembre Apple redefine su estrategia en diseño, hardware y software inteligente. Enfocados en liderar el mercado y en las demandas de sus usuarios, la compañía busca sorprender y consolidar su posición en el mercado tecnológico global.

