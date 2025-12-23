¿Qué placas de carro tienen Pico y Placa el 24 de diciembre y Navidad?

Planifique con tiempo sus actividades. Entérese cuándo habrá Pico y placa en Quito durante Nochebuena y Navidad

La restricción de circulación vehicular se aplicará igual que en los feriados del resto del año, durante navidad.

La locura de las celebraciones se observa en las calles del Distrito Metropolitano de Quito y a veces se pasan por alto las reglas vigentes, por confusiones debido a los días festivos. Para que no le suceda, mire las disposiciones que regirán durante la restricción vehicular del Pico y placa, durante este miércoles 24, en Nochebuena, y el jueves 25 de diciembre de 2025, en Navidad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) explicó que la medida del Pico y placa debe aplicarse con regularidad de lunes a viernes y las únicas salvedades son los feriados oficiales y los fines de semana.

Es decir que, bajo esa lógica, esta semana el único día en que no habrá restricción será este jueves 25 de diciembre.

Esto significa que los vehículos cuya placa termine en los números 7 y 8 durante esta semana no tendrán ninguna prohibición de circulación.

Si usted pensaba que el 24 de diciembre, por la Nochebuena y porque en algunas entidades suelen trabajar solo media jornada, podría restringirse el Pico y placa, le contamos que está equivocado.

La AMT confirmó a EXPRESO que que la medida estará vigente este miércoles. Es decir que quienes tengan automotores con placas terminadas en 5 y 6 deberán respetar la regla y no circular. Al día siguiente, la restricción volverá, por lo que se la aplicará el viernes 26 de diciembre.

Estos son los horarios del Pico y placa sin feriado

La restricción de circulación vehicular del Pico y placa en Quito se aplica de lunes a viernes. La medida comprende una prohibición de circulación a vehículos terminados en dos dígitos por día, en dos franjas horarias: en la mañana, de 06:00 a 09:30 y en las tardes, de 16:00 a 20:00.

Este es el esquema

Lunes: No pueden circular las placas terminadas en 1 y 2.

Martes: No circulan las placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: Se prohíbe la circulación de las placas terminadas en 5 y 6.

Jueves: La restricción aplica a las placas terminadas en 7 y 8.

Viernes: No están autorizadas a circular las placas terminadas en 9 y 0.

