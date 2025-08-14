¿Cuánto valen hoy el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max?

Esta línea de teléfonos de Apple pueden convertirse en una opción atractiva si buscas cambiar o adquirir un teléfono

En la foto: el iPhone 16 en las diferentes opciones de colores que existen.

Con el inminente lanzamiento del iPhone 17 en septiembre de 2025, los modelos de la generación iPhone 16 —lanzada en septiembre de 2024— siguen protagonizando promociones y ofertas interesantes tanto en EE. UU. como en mercados globales.

Si estás en la búsqueda de renovar tu celular o adquirir uno por primera vez, quizás debas saber que Apple se mantiene como una de las marcas más deseadas en el mercado de teléfonos inteligentes y su última gama de smartphones (la línea de los iPhone 16) puede resultarte atractiva. Aquí te compartimos una comparativa de sus precios oficiales, algunos mercados donde se ofrecen promociones y las características de cada modelo.

Precios oficiales de Apple (sin promociones)

Según Apple, los precios base actuales son:

iPhone 16: desde $ 799

iPhone 16 Plus: alrededor de $ 899

iPhone 16 Pro: desde $ 999

iPhone 16 Pro Max: desde $ 1199

Cabe destacar que dependiendo del país donde compres el teléfono, estos precios pueden variar, ya que los valores corresponden a los precios base y oficiales de las tiendas de la marca en Estados Unidos.

iPhone 16 y iPhone 16 Plus



La versión estándar y su alternativa de mayor tamaño están equipadas con el chip A18 de Apple, optimizado para capacidades de inteligencia artificial (Apple Intelligence) con un rendimiento hasta un 30 % más rápido y eficiente que su predecesor. Ambos modelos incorporan un sistema de cámara de 48 MP Fusion y una nueva lente ultra gran angular de mayor apertura con enfoque automático. También destacan el botón “Camera Control” para acceso ágil a funciones fotográficas y un botón de “Acción” personalizable. En cuanto a autonomía, el iPhone 16 ofrece hasta 22 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 16 Plus alcanza hasta 27 horas.

iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max

Ambos ensamblan el avanzado chip A18 Pro, un diseño de titanio grado 5 (ligero y resistente), y bordes de pantalla ultrafinos —los más delgados hasta la fecha en un iPhone—, lo que resalta su estética y ergonomía. Incorporan un potente sistema de triple cámara (gran angular de 48 MP, ultra gran angular de 48 MP y zoom óptico 5×) con capacidades de video 4K a 120 fps y Dolby Vision, así como un innovador “Camera Control” para ajustes rápidos. El Pro Max ofrece la mayor autonomía de la serie: hasta 33 horas de reproducción de video, 29 de video en streaming y 105 horas de audio.

Un momento oportuno para comprar

Con el iPhone 17 en el horizonte, el ciclo típico de Apple hace que los modelos previos bajen de precio, generando una ventana de oportunidad para quienes desean ingresar al ecosistema sin pagar el valor de lanzamiento.

Esto explica por qué, cada agosto, las operadoras y minoristas inician una fuerte campaña de descuentos: saben que, aunque el nuevo modelo atraerá a los fanáticos de la tecnología, hay un amplio mercado que prefiere un precio más accesible con prestaciones todavía de alta gama.

