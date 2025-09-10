Precios del iPhone 17 de Apple en 2025: esto costarán el iPhone 17, Pro y Pro Max

Apple presentó el iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Sus precios parten desde 799 dólares. Aquí los detalles

Apple presentó este 9 de septiembre de 2025 su nueva línea de teléfonos iPhone 17 y ya se conocen los precios oficiales de los tres modelos principales: iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Los dispositivos estarán disponibles para reserva desde el 12 de septiembre de 2025 y llegarán a tiendas a partir del 19 de septiembre.

¿Cuáles son los precios del iPhone 17?

La compañía mantuvo la estrategia de ofrecer almacenamiento base de 256 GB en todos sus modelos. Estos son los valores oficiales:

iPhone 17: desde 799 dólares en EE. UU.

iPhone 17 Pro: desde 1.099 dólares en EE. UU.

iPhone 17 Pro Max: desde 1.199 dólares en EE. UU.

Estos precios sitúan a los nuevos teléfonos en la misma franja de la generación anterior, aunque la compañía ha señalado mejoras en rendimiento y autonomía.

¿Qué diferencias hay en los modelos del iPhone 17?

El iPhone 17 incluye el chip A19, mientras que los modelos Pro y Pro Max estrenan el A19 Pro, diseñado para un mayor rendimiento en inteligencia artificial y eficiencia energética.

En cuanto a autonomía, el iPhone 17 Pro Max alcanza hasta 39 horas de reproducción de video, frente a las 30 horas del modelo base. Además, los equipos cuentan con pantallas ProMotion de hasta 120 Hz, lo que garantiza una experiencia más fluida.

¿Desde cuándo estará disponible el nuevo iPhone 17?

Apple abrirá las reservas el 12 de septiembre de 2025, y los primeros envíos comenzarán el 19 de septiembre. Los tres modelos estarán disponibles en los principales mercados, incluido Latinoamérica, aunque los precios variarán según impuestos y operadoras.

El lanzamiento de la serie iPhone 17 confirma la apuesta de Apple por mantener su esquema de precios, mientras introduce mejoras en procesadores, cámaras y batería. Con valores desde 799 dólares, el iPhone 17 se posiciona como la opción de entrada, mientras que el iPhone 17 Pro Max apunta a quienes buscan el máximo rendimiento por 1.199 dólares.

