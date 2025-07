Galaxy Z Flip7 y Z Fold7: los nuevos plegables de Samsung que saben lo que quieres

Este 9 de julio de 2025 se lanzaron los nuevos Samsung Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7, y tras probarlos de cerca, puedo decirlo sin rodeos: estamos frente a la generación más inteligente, delgada y bonita de plegables que ha creado la marca hasta hoy. Pero más allá de los números y las especificaciones, lo que los diferencia realmente es que ahora te entienden. Literalmente.

Galaxy Z Fold7: como cargar una tablet... que cabe en el bolsillo

El Z Fold7 es un lujo en la mano. Ultra delgado, liviano (apenas 215 gramos) y elegante, con una pantalla interna de 8 pulgadas que parece hecha para quienes viven entre correos, documentos, edición de contenido y uno que otro video a media tarde. Pero lo más sorprendente es su inteligencia artificial integrada.

Gemini y Samsung: uno solo

¿Te imaginas que tu teléfono vea lo que tú ves y te sugiera qué ponerte según el clima o el evento que tienes en tu calendario? Eso hace ahora el Fold7 con Gemini Live y Galaxy AI. Incluso puede recomendarte los zapatos ideales en base a cuánto caminas al día, según los datos de Samsung Health. Sí, eso pasa ahora. Y funciona.

Un ejemplo real: estás empacando para un viaje a New York. Le muestras tu maleta y le preguntas: “¿Llevo chaqueta o no?” Y Gemini analiza el clima del destino, tus planes en el calendario y te responde con un “mejor no la lleves, la temperatura está más alta que en Guayaquil y vas a caminar bastante”. Así de fácil.

La nueva generación del Z Flip7 incorpora IA y estilo en un formato compacto y elegante. Giannella Espinoza

Una cámara cada vez más parecida a la línea Galaxy S

El Galaxy Z Fold7 incorpora una cámara principal de 200 MP, mejorando significativamente el detalle y la nitidez de las fotos. Gracias al nuevo ProVisual Engine, ajusta color, luz y enfoque en tiempo real, y junto a sus lentes ultra gran angular y teleobjetivo, ofrece una experiencia fotográfica versátil y profesional en un formato plegable.

Potenciado con One UI 8

La experiencia multitarea está potenciada por One UI 8 y Android 16, y todo fluye con un procesador Snapdragon 8 Elite hecho a medida. El Galaxy Z Fold7 es un dispositivo que no solo responde rápido: se anticipa. Puedes tener una videollamada abierta mientras editas un documento y usas Gemini para buscar información en tiempo real, todo sin cerrar apps ni perder el hilo.

Galaxy Z Flip7: estilo, IA y potencia en la palma de tu mano



Para quienes prefieren un teléfono compacto pero con todo el poder de la gama alta, el Z Flip7 es el match perfecto. Con su nuevo diseño ultra delgado (solo 13.7 mm plegado) y una pantalla exterior FlexWindow de 4.1 pulgadas de punta a punta, ahora puedes hacer mucho sin siquiera abrirlo: responder mensajes, ver mapas, tomarte selfies de alta calidad o revisar el clima sin tocar nada.

Y sí, también tiene IA en serio. Gemini puede ayudarte a elegir entre dos outfits, planear tu viaje completo (desde el vuelo hasta la lista de restaurantes) o darte un resumen de tu día basado en tu calendario y salud. Todo desde la FlexWindow.

Imagina esto: te estás probando dos looks antes de salir. Levantas el Flip, lo enfocas al espejo, y le preguntas: “¿Cuál me queda mejor?” Gemini lo analiza y te sugiere el más apropiado según el tipo de evento al que vas y hasta tu nivel de energía, medido por tus pasos y sueño registrados en Samsung Health.

En cuanto a cámaras, lleva un sistema de 50 MP con funciones como Zoom Slider y Real-Time Filters que convierten cualquier selfie en una producción sin esfuerzo. Además, graba video nocturno con IA que detecta el movimiento para evitar el ruido y ofrecer colores más reales.

Incluso puedes hacer todo el video sin abrir el teléfono: usas la pantalla externa, encuadras con Dual Preview, aplicas filtros en tiempo real y grabas con una mano mientras sostienes tu café en la otra. Ideal para creadores de contenido, vloggers o quienes simplemente aman capturar su día a día.

Galaxy Z Fold7 en acción: potencia, diseño premium y pantalla de 8” que cabe en tu bolsillo. Giannella Espinoza

IA con estilo (y sin complicaciones)

Ambos modelos incluyen la nueva capa de seguridad KEEP, que protege los datos sensibles de tus apps potenciadas por IA.

Y para quienes quieren más, llega también el Galaxy Z Flip7 FE, una versión más accesible, con buena pantalla, potencia plegable y Galaxy AI integrada.

La IA también aprende de ti: si sueles escuchar música clásica mientras trabajas, Now Brief te sugiere listas similares a esa hora del día. Si te gusta caminar al final de la tarde, Now Bar te muestra el clima en tiempo real, el conteo de pasos y cuánto te falta para llegar a tu meta. La experiencia ya no es pasiva: ahora es verdaderamente personal.

Disponibilidad

El Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Z Flip7 ya están disponibles para preventa desde hoy, 9 de julio, y llegarán al mercado local en agosto. Disponibles en colores Blue Shadow, Jetblack, Coralred y Mint (exclusivo en línea).

Samsung está apostando en serio por una tecnología que se siente menos como una herramienta y más como un compañero que te conoce. Y si esta es la nueva era de los smartphones, me apunto desde ya.

