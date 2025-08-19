Indígenas de Cotopaxi denuncian supuesto intento de asesinato contra Leonidas Iza

El movimiento responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa por cualquier atentado a la vida de Iza

Leonidas Iza, expresidente de la Conaie,habría sido víctima de un "cobarde intento de asesinato", según informó el Movimiento Indígena de Cotopaxi.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció un presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Según el comunicado oficial con fecha de ayer 18 de agosto de 2025, agentes de la Dirección General de Inteligencia habrían irrumpido en la comunidad de San Ignacio "sembrando terror y atentando contra la vida del dirigente histórico", según relata el comunicado publicado en las redes sociales oficiales del MICC.

La organización indígena, que agrupa a 33 colectivos y más de 500 comunidades, calificó los hechos como parte de una política sistemática de persecución, hostigamiento y amenazas de muerte contra las estructuras indígenas que se han enfrentado al gobierno de Daniel Noboa. “Responsabilizamos directamente a Daniel Noboa y a su Gobierno por cualquier atentado a la vida e integridad de Leonidas Iza y de nuestros dirigentes”, señala el documento.

El MICC considera que el incidente no es aislado, sino la continuidad de una estrategia de deslegitimación contra el movimiento indígena. “Vivimos no en democracia, sino en la dictadura de los ricos disfrazada, sostenida por la violencia estatal y el miedo”, expresó el consejo de gobierno en el comunicado, firmado por su presidente, José Rafael Negrete.

Contexto de tensión entre el Gobierno e Iza

La reacción surge en medio de un contexto de tensiones crecientes entre la Conaie y el Ejecutivo. En los últimos días, Iza convocó a una movilización en Quito y lanzó duras críticas contra el presidente Noboa, a quien acusa de implementar un modelo económico en beneficio de las élites.

Pese a que el Gobierno Nacional busca acercamientos con el brazo social y político del movimiento indígena, no necesariamente a través de sus líderes, según afirmó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira. La funcionaria dijo que el movimiento no es propiedad de Iza y que se esperará a que pasen los temad políticos más complejos para abrir los espacios de diálogo.

