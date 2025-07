"Marlon Vargas es creación de Leonidas Iza, su apóstol": Lourdes Tibán

Fiel a su estilo: medio en broma y medio en serio, Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, se refirió al cambio de mando en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Descartó que Marlon Vargas, el nuevo presidente, sea gobiernista. Aunque ella se ha mostrado cercana al régimen del presidente Daniel Noboa, con visitas del ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, en su provincia, por ejemplo.

La noche del domingo 20 de julio del 2025, Marlon Vargas resultó elegido presidente de la Conaie, del 2025 al 2028. Es el reemplazo de Leonidas Iza. Le ganó por 77 votos.

Marlon Vargas, proveniente de Pastaza, tiene 49 años. Es seis años mayor que Iza. Presidió la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía del Ecuador (Confeniae), de 2016 a 2023.

El 28 de julio, antes de posesionarse, Marlon Vargas salió al paso de las críticas y las sospechas: "Han tratado de confundir (diciendo) que somos vendidos al Gobierno. Toda una vida hemos dialogado, pero si hemos roto el diálogo, es porque el gobernante de turno nunca ha dado respuestas concretas".

¿Qué dice Lourdes Tibán sobre Marlon Vargas?

"Marlon Vargas es creación de Leonidas. Es apóstol de Leonidas y no es para denigrar, es mirar el liderazgo que nace en Marlon, conociendo el liderazgo que tiene Leonidas. Es formado y ha seguido la línea de Leonidas, es un discípulo. Ahí Leonidas dirá, nadie sabe para quién trabaja".

Eso dijo Lourdes Tibán, en entrevista con Carlos Vera. Además, Tibán, prefecta de Cotopaxi y exasambleísta, se refirió a la situación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie): "Venga lo que venga, pero que se retome la línea política y organizativa de la Conaie". Comentó que debe diferenciarse de Pachakutik, su brazo político.

¿Qué responden sobre esa afirmación de Tibán?

EXPRESO buscó una reacción de Leonidas Iza sobre la aseveración de Tibán, en torno a que Vargas es su creación. No contestó llamadas ni mensajes. Alguien de su tendencia ratificó en off que Iza y Vargas no son cercanos.

El lunes 28, Leonidas Iza dijo que durante los cuatro años que duró su período, el Consejo de Gobierno no dejó entrar a su casa a ninguna personalidad del Gobierno de turno, sea indígena o ministro. Por eso aseguró que les han tachado de radicales.

"Lo conozco a usted compañero Marlon en la lucha, no de panas. Lamentablemente los ofuscados porque quieren voz en la Conaie están entregados totalmente a la derecha y al Gobierno nacional. Lamento que algunos miembros del Consejo de Gobierno entrante tienen directamente un vínculo con el régimen, son trabajadores de la Secretaría de Pueblos", señaló.

