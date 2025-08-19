Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Tráfico en la avenida del Bombero
La congestión vehicular se extendió hasta la avenida Carlos Julio Arosemena, la tarde de este martes 19 de agosto.Expreso

¿Qué pasa en la avenida del Bombero? Se reporta caos vehicular

El tránsito colapsó en esa zona del norte de Guayaquil, pasadas las 16:00 de este martes 19 de agosto

Una protesta en los exteriores del edificio de la empresa pública Petroecuador, ubicado en Los Ceibos, norte de Guayaquil, generó un caos vehicular en la avenida del Bombero, la tarde de este martes 19 de agosto.

Con banderas y camisas blancas, un grupo de ciudadanos realizan una manifestación desde las 16:00 de este martes 19 en los exteriores de esa entidad pública. Aquello ocasionó que el tránsito comience a tornarse lento en esa zona.

(Te puede interesar: Incendio en Cerro Colorado, atrás de Metrópolis I, moviliza a 80 bomberos)

Y es que a esa hora, cientos de personas comienzan a salir de sus sitios de trabajo para dirigirse a otros puntos de la ciudad. El tránsito en la avenida del Bombero comenzó a colapsar pasadas las 16:30.

Las quejas de ciudadanos en redes sociales no se hicieron esperar. Por ejemplo, la usuaria Rebeca Loor escribió en su cuenta de X: "El tráfico en la ciudad hoy ha colapsado. No vayan por Urdesa/Ceibos", expuso.

Asimismo, otros usuarios recomendaban a los conductores a no tomar las avenidas del Bombero o Carlos Julio Arosemena para evitar caer en la congestión vehicular.

incendiovidauela1

Un incendio afecta a un predio ubicado en la vía a Daule, en el norte de Guayaquil

Leer más

Vías del norte de Guayaquil, colapsadas

La avenida Carlos Julio Arosemena también registra caos vehicular, pasadas las 17:30 de este martes 19. La fila de vehículos que circulan a baja velocidad se extiende por varios kilómetros, incluidos los dos pasos a desnivel cerca de las ciudadelas Urdesa y El Paraíso.

RELACIONADAS

El ingreso a Los Ceibos continuaba colapsado, en el sentido hacia la vía a la costa, cerca de las 17:40. Los conductores solicitaron la presencia de agentes de tránsito en varios tramos para descongestionar el alto flujo de vehículos.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. BAPE x Adidas Samba: la colaboración que revoluciona el mundo de los sneakers

  2. ¿Qué pasa en la avenida del Bombero? Se reporta caos vehicular

  3. Incendio en Cerro Colorado, atrás de Metrópolis I, moviliza a 80 bomberos

  4. Líderes latinos de EE.UU. condenan la reforma constitucional en El Salvador

  5. ¿Barcelona SC se aleja del título de LigaPro? Cinco razones que explican su caída

LO MÁS VISTO

  1. Marcela Aguiñaga: "Hoy, el Ecuador de Rafael Correa ya no existe más"

  2. Bono de desempleo en Ecuador: requisitos y trámite tras un despido

  3. La expansión de plazas comerciales atrae inversión a Puembo

  4. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  5. Productos estrella de Ecuador tendrán cero porcentaje de arancel en EE. UU.

Te recomendamos