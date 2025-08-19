¿Qué pasa en la avenida del Bombero? Se reporta caos vehicular

El tránsito colapsó en esa zona del norte de Guayaquil, pasadas las 16:00 de este martes 19 de agosto

La congestión vehicular se extendió hasta la avenida Carlos Julio Arosemena, la tarde de este martes 19 de agosto.

Una protesta en los exteriores del edificio de la empresa pública Petroecuador, ubicado en Los Ceibos, norte de Guayaquil, generó un caos vehicular en la avenida del Bombero, la tarde de este martes 19 de agosto.

Con banderas y camisas blancas, un grupo de ciudadanos realizan una manifestación desde las 16:00 de este martes 19 en los exteriores de esa entidad pública. Aquello ocasionó que el tránsito comience a tornarse lento en esa zona.

(Te puede interesar: Incendio en Cerro Colorado, atrás de Metrópolis I, moviliza a 80 bomberos)

Y es que a esa hora, cientos de personas comienzan a salir de sus sitios de trabajo para dirigirse a otros puntos de la ciudad. El tránsito en la avenida del Bombero comenzó a colapsar pasadas las 16:30.

Las quejas de ciudadanos en redes sociales no se hicieron esperar. Por ejemplo, la usuaria Rebeca Loor escribió en su cuenta de X: "El tráfico en la ciudad hoy ha colapsado. No vayan por Urdesa/Ceibos", expuso.

Asimismo, otros usuarios recomendaban a los conductores a no tomar las avenidas del Bombero o Carlos Julio Arosemena para evitar caer en la congestión vehicular.

Protesta en Petroecuador junto al Mcdonald's de Los Ceibos hacia la Costa. Tomen otras vias cc @InfoViaLaCosta @BomberosGYE @atenciongye pic.twitter.com/dmk2WVepQN — See Jay Crow (@seejaycuervo) August 19, 2025

Un incendio afecta a un predio ubicado en la vía a Daule, en el norte de Guayaquil Leer más

Vías del norte de Guayaquil, colapsadas

La avenida Carlos Julio Arosemena también registra caos vehicular, pasadas las 17:30 de este martes 19. La fila de vehículos que circulan a baja velocidad se extiende por varios kilómetros, incluidos los dos pasos a desnivel cerca de las ciudadelas Urdesa y El Paraíso.

RELACIONADAS Violento asalto a una gasolinera en el centro de Guayaquil deja un muerto

El ingreso a Los Ceibos continuaba colapsado, en el sentido hacia la vía a la costa, cerca de las 17:40. Los conductores solicitaron la presencia de agentes de tránsito en varios tramos para descongestionar el alto flujo de vehículos.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!