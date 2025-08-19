Un incendio afecta a un predio ubicado en la vía a Daule, en el norte de Guayaquil

La emergencia fue reportada a las 13:48 al ECU911; minutos después, otro incendió comenzó a afectar al cerro Colorado

Un bombero realiza labores para aplacar el fuego en un predio en el kilómetro 14 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil.

Una densa humareda y las llamas alertaron la tarde de este martes 19 de agosto a quienes trabajaban en los inmuebles del kilómetro 14 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil.

El sistema integrado de seguridad ECU911 señaló que a las 13:48 llegó una alerta ciudadana por un conato de incendio en la vía a Daule. Enseguida se coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Esta entidad indicó que atendieron la emergencia con cinco unidades de combate, tres tanqueros, un vehículo escalero y otro de rescate, un camión cisterna, una ambulancia y un vehículo para recarga de equipos de respiración autónoma (ERA).

Los bomberos combatieron los llamas durante varios minutos. La humareda era observada a varios kilómetros de distancia por conductores y residentes de otras zonas, tal como se evidenció a través de videos compartidos en redes sociales.

Otro incendio en cerro Colorado

Hastas las 15:30, los bomberos seguían luchando contra el fuego en ese punto de la vía a Daule, rodeado por varias industrias. Hasta esa hora no se reportaban personas heridas por la emergencia.

Pero mientras los bomberos atendían esa emergencia, otro incendio afectaba al cerro Colorado, a pocos metros de la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil.

La entidad señaló que acudieron al sitio con ocho unidades de combate. Las labores se mantienen hasta las 15:50 y en varias zonas de Guayaquil se escuchan las sirenas de los carros de bomberos avanzando hacia el punto.

Noticia en desarrollo...

