ATM anuncia remate de 1.054 autos en Guayaquil: revisa la lista y los precios

IMAGEN REFERENCIAL. Más de mil vehículos, entre motos, autos y camionetas, serán subastados por la ATM en Guayaquil

Si estás buscando una oportunidad para comprar un vehículo a buen precio, esta noticia te interesa. En Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) organiza un gran remate de más de mil vehículos abandonados, incluyendo motos, autos y camionetas, que se realizará el próximo 28 de agosto de 2025.

¿Dónde y cuándo será el remate de vehículos en Guayaquil?

El evento tendrá lugar en el Centro de Retención Vehicular, ubicado en la Vía a la Costa Km. 24, junto al peaje de Chongón. La recepción de ofertas será desde las 08:30 hasta las 11:00, y la apertura de sobres está programada a las 12:00. Ese mismo día podrás presentar tu propuesta y tener la posibilidad de llevarte un vehículo a un precio mucho menor que en el mercado.

¿Qué vehículos se subastan y a qué precios?

El remate cuenta con una variedad impresionante:

1.040 motocicletas desde $60

12 autos entre $500 y $4,000

2 camionetas con precios base de $900 hasta $7.800

Para revisar el listado completo, conocer el estado de cada vehículo y su avalúo, solo debes entrar a la página oficial de la ATM en www.atm.gob.ec, sección “Información” y luego “Remate de vehículos”.

¿Cómo participar en la subasta?

Para ser parte del remate, los interesados deben presentar su oferta en un sobre cerrado, usando el formulario que se descarga de la web de la ATM. Además, deben adjuntar el 10% del valor ofertado en efectivo o cheque certificado. Recuerda que el precio mínimo que debes ofrecer es el valor del avalúo, y puedes participar con ofertas para uno o varios vehículos.

Requisitos y recomendaciones importantes para los postores

La ATM aclaró que no pueden participar en esta subasta funcionarios de la institución ni sus familiares cercanos. Tampoco se aceptan reclamos posteriores sobre el estado de los vehículos, ya que la entidad no se responsabiliza por desperfectos o daños ocultos.

Se recomienda a los interesados visitar los vehículos en los Centros de Retención Vehicular para inspeccionarlos antes de ofertar. Los centros están abiertos de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00, en dos ubicaciones: la Vía a la Costa Km. 24 y la Vía a Daule Km. 8.5, avenida 42 N-O, detrás de Toyocosta.

Gastos adicionales que debes considerar

Si resultas adjudicatario, tendrás que cubrir posibles gastos pendientes como multas, tasas de garaje, impuestos, y costos de transferencia y traslado del vehículo. Por eso, antes de pujar, asegúrate de evaluar todos los posibles gastos para evitar sorpresas.

