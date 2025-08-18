Accidente de buses en Guayaquil: 15 heridos tras fuerte colisión

El siniestro vial se registró la tarde de este lunes 18 de agosto en la vía a Daule, norte de Guayaquil

Los heridos en el accidente fueron atendidos en el sitio por paramédicos.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 12 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil, la tarde de este lunes 18 de agosto.

Según el sistema integrado de seguridad ECU911, la alerta del accidente fue receptada a las 13:07. Enseguida acudió al sitio personal de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y Ministerio de Salud Pública (MSP).

(Te puede interesar: Accidente vial en La Aurora deja una joven fallecida: investigan a los conductores)

El ECU911 indicó que 15 personas resultaron heridas por el accidente de dos buses de transporte urbano que transitaban por ese tramo de la vía a Daule en sentido hacia el sector de Mapasingue.

Asimismo, paramédicos VIR de Segura EP atendieron a las personas heridas sobre una de las aceras, estabilizándolas hasta la llegada de las ambulancias para trasladarlas a casas asistenciales.

En Urdesa caen presuntos ladrones de accesorios de vehículos Leer más

Accidente en la vía a Daule: Tránsito pesado en la zona

Pasadas las 13:20, el tránsito comenzó a volverse lento en esa zona, mientras los agentes trataban de descongestionar la vía en dirección a Mapasingue. Los bomberos también atendieron a las víctimas y acudieron al sitio en varias unidades.

En el punto se realizaron pericias para determinar las causas del accidente, del que también resultaron heridos cuatro menores de edad.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!