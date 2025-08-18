Expreso
Accidente de buses en Guayaquil
Los heridos en el accidente fueron atendidos en el sitio por paramédicos.ECU911 Samborondón

Accidente de buses en Guayaquil: 15 heridos tras fuerte colisión

El siniestro vial se registró la tarde de este lunes 18 de agosto en la vía a Daule, norte de Guayaquil

Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 12 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil, la tarde de este lunes 18 de agosto.

Según el sistema integrado de seguridad ECU911, la alerta del accidente fue receptada a las 13:07. Enseguida acudió al sitio personal de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y Ministerio de Salud Pública (MSP).

El ECU911 indicó que 15 personas resultaron heridas por el accidente de dos buses de transporte urbano que transitaban por ese tramo de la vía a Daule en sentido hacia el sector de Mapasingue.

Asimismo, paramédicos VIR de Segura EP atendieron a las personas heridas sobre una de las aceras, estabilizándolas hasta la llegada de las ambulancias para trasladarlas a casas asistenciales.

Accidente en la vía a Daule: Tránsito pesado en la zona

Pasadas las 13:20, el tránsito comenzó a volverse lento en esa zona, mientras los agentes trataban de descongestionar la vía en dirección a Mapasingue. Los bomberos también atendieron a las víctimas y acudieron al sitio en varias unidades.

En el punto se realizaron pericias para determinar las causas del accidente, del que también resultaron heridos cuatro menores de edad.

