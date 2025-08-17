En Urdesa caen presuntos ladrones de accesorios de vehículos

Policía Nacional y Segura EP logran captura de varios antisociales en Guayaquil que se movilizaban en un Renault negro

La delincuencia que afecta a barrios residenciales como Urdesa, en el norte de Guayaquil, tuvo una respuesta este domingo 17 de agosto. Un operativo conjunto entre la empresa municipal Segura EP y la Policía Nacional culminó con la captura de individuos que presuntamente se dedicaban al robo de partes y accesorios de vehículos en esa zona.

Caen los 'roba-cerebros'

La acción se desencadenó tras una alerta sobre sospechosos que se movilizaban en un automóvil Renault de color negro. Gracias al seguimiento a través del sistema de cámaras de la ciudad, los sujetos fueron interceptados en la calle Ficus. Al momento de la revisión, se les encontraron herramientas que serían utilizadas para cometer los hurtos, un delito que causa constantes perjuicios económicos a los ciudadanos.

Momento de la detención. CORTESÍA

El de Urdesa no fue el único evento delictivo frustrado durante la jornada. En un hecho distinto, en el sur de la urbe, las cámaras del Centro de Control y Monitoreo (C5GYE) de Segura EP jugaron un papel crucial. El sistema detectó el instante en que dos hombres asaltaban a un transeúnte para despojarlo de sus pertenencias.

#C5GYE 🔵🟡



Desde #SeguraEP se detectó a dos sujetos que sustrajeron las pertenencias de un ciudadano en el sur de Guayaquil.



📡 Con el seguimiento y activando la interoperabilidad, la @PoliciaEcZona8 logró su detención para investigaciones. pic.twitter.com/8dIgl3bwFa — Segura EP (@segura_ep) August 17, 2025

La información visual fue transmitida en tiempo real a las unidades de la Policía Nacional que patrullaban el sector. Esta coordinación entre el monitoreo tecnológico y la acción en territorio permitió la localización y detención de los sospechosos, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades para la investigación correspondiente.

Además, en Guayacanes, esta misma tecnología permitió la captura de sujetos que habían participado en el robo de un local comercial.

