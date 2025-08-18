Accidente vial en La Aurora deja una joven fallecida: investigan a los conductores

La joven viajaba en una motocicleta, al parecer se dirigía a su trabajo

Aproximadamente a las 05:00 de este lunes 18 de agosto se registró un accidente de tránsito frente a un centro comercial en la vía La Aurora, perteneciente al cantón Daule, provincia del Guayas.

Como consecuencia del siniestro, perdió la vida Alisson Lissette Bravo Gordón, de 23 años, quien se movilizaba como acompañante en una motocicleta. La joven, según versiones preliminares, trabajaba en un gimnasio y a esa hora se dirigía a su lugar de labores. El fuerte impacto le provocó múltiples golpes en su cuerpo, lo que derivó en su fallecimiento inmediato.

La joven al parecer se iba camino a su trabajo cuando ocurrió el siniestro expreso

Primeras investigaciones

El agente Henry Paredes, de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), indicó que en el percance estuvieron involucrados una motocicleta y un automóvil. El conductor del vehículo liviano resultó gravemente herido por la fuerza del choque y fue trasladado de urgencia a una casa de salud. Mientras que el conductor del carro fue llevado al Complejo Judicial de La Florida, en el norte de Guayaquil, para la prueba de alcoholemia y la elaboración del respectivo parte policial.

“Personal de la OIAT procedió a aislar el perímetro y a recolectar los indicios asociados al caso, con el fin de que sean ingresados como elementos de convicción en la audiencia de flagrancia”, explicó el uniformado.

Al sitio también acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Daule, quienes confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales y realizaron la limpieza de la calzada para habilitar el tránsito vehicular. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue donde se le practicará la autopsia correspondiente.

