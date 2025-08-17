Expreso
Este domingo 17 de agosto se registró el volcamiento de un tanquero con derrame de combustible en la calzada del sector Tababela, redondel de Alpachaca.Cortesía Bomberos

Volcamiento de tanquero causa cierre total en Tababela, Quito

Derrame de combustible genera alerta en redondel Alpachac, nororiente de Quito

Esta mañana, a las 10:41, el número único de emergencias 9-1-1 recibió un reporte sobre el volcamiento de un tanquero con derrame de combustible en la calzada del sector Tababela, redondel de Alpachaca, en Quito.

Derrame de combustible en Tababela

De manera inmediata, el ECU 911 Quito coordinó la movilización de los equipos de primeros auxilios y atención a emergencias, incluyendo al Cuerpo de Bomberos de Quito, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el COE Metropolitano, quienes se encuentran trabajando para controlar la situación y prevenir riesgos mayores.

Según el Cuerpo de Bomberos, el equipo especializado en Materiales Peligrosos realiza la contención del derrame de combustible de un tanquero de 10 mil galones, evitando que la sustancia afecte a la vía y a zonas cercanas.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas heridas, y las autoridades de tránsito informaron que la circulación vehicular permanece completamente cerrada en el sector.

Desde la central de emergencias se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y conducir con precaución mientras se ejecutan las labores de limpieza y seguridad en la vía.

