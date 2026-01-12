Asambleístas de ADN bajo la lupa: el plan para fiscalizar la ‘Cárcel del Encuentro’

Asambleístas de ADN anunciaron que la Comisión de Seguridad de la Asamblea impulsará un riguroso plan de fiscalización a la 'Cárcel del Encuentro'.

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) anunció que la Comisión de Seguridad de la Asamblea impulsará en 2026 un riguroso plan de fiscalización a la 'Cárcel del Encuentro', ubicada en Santa Elena, considerada un centro penitenciario de máxima seguridad.

Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, explicó que el objetivo principal es verificar con precisión el avance constructivo, el cumplimiento de plazos y los estándares de seguridad establecidos en el contrato. Alarcón adelantó que el grupo parlamentario solicitará informes técnicos y administrativos, y no descarta realizar una inspección “in situ” para constatar el estado real de la infraestructura.

El anuncio se produce luego de que el presidente Daniel Noboa reconociera en noviembre de 2025 que la obra aún no estaba concluida, en contraste con las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien en diciembre difundió una fotografía sugiriendo lo contrario. La disparidad en las versiones oficiales motivó la decisión de la Asamblea para dirimir la información con evidencias.

El traslado de unos 300 internos de alta peligrosidad (entre ellos alias Fede, alias Invisible, alias Palanqueta y el exvicepresidente Jorge Glas, alias Negro Tulio, alias el Gerente de los Comando de la Frontera y alias Bob Marley, cabecilla de los Chone Killers) elevó la urgencia de la revisión.

Choques políticos entre asambleístas y autoridades estatales



La iniciativa de ADN también desencadenó críticas por supuestas contradicciones en el comportamiento del oficialismo en la función de control político. John Reimberg se pronunció sobre las visitas al centro penitenciario de diferentes autoridades, calificando como innecesarias las expectativas generadas en torno al recorrido. “Quítense de la cabeza que van a ver estas visitas de prensa, que va a ir el defensor del UNO, el defensor del Ecuador, el defensor de nadie. Esto es un centro de máxima seguridad”, afirmó.

La Comisión de Seguridad presentará un informe preliminar ante el Pleno de la Asamblea Nacional y gestionará una reunión con el ministro del Interior para negociar acceso al centro penitenciario. Además, la fiscalización se enmarca en una revisión más amplia del sistema penitenciario nacional.

