Quito se prepara para Capitol Land 2025: música, arte y mapping en La Alameda
El centro de Quito vivirá una fiesta cultural con el festival Capitol Land 2025. Entérate de que se trata
El centro de Quito vivirá una verdadera fiesta cultural con el festival Capitol Land 2025, que transformará al Teatro Capitol y al Parque La Alameda en un gran escenario al aire libre. Durante el viernes 22 y sábado 23 de agosto, la ciudad será testigo de un encuentro artístico único que reunirá a 28 artistas nacionales e internacionales, cinco zonas musicales, proyecciones de mapping e instalaciones lumínicas de gran formato.
Con entrada gratuita, el festival busca fortalecer la escena cultural local y democratizar el acceso al arte, convirtiendo el espacio público en un lugar de encuentro ciudadano.
Cinco escenarios musicales en Quito
Los asistentes podrán disfrutar de propuestas sonoras en distintos puntos del Parque La Alameda y el Teatro Capitol:
Observatorio Astronómico: música fusión y alternativa.
Balcón del Teatro Capitol: música electrónica con artistas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos.
Laguna de La Alameda: música electro-andina.
Monumento a Simón Bolívar: salsa en vivo.
El Churo de La Alameda: música retro y disco.
Entre los invitados internacionales destacan Chancha Vía Circuito (Argentina), Captain Planet (EE.UU.) e Isabella Roldán (Colombia). A ellos se suman talentos ecuatorianos como Lara Klart, Pancho Piedra (Cuenca), Mala Fama (Otavalo) y Mel Mourelle (Esmeraldas).
Arte visual, tecnología y mapping en Quito
El festival no solo estará marcado por la música. Ocho artistas visuales presentarán obras que fusionan arte y tecnología. Seis instalaciones lumínicas y tres espectáculos de mapping iluminarán las fachadas del Teatro Capitol, el Observatorio Astronómico y El Churo, con la participación de Felipe Jácome, Anabel Uyana, Tekné Colectivo, VJ Zurdo y Osiwar, entre otros.
La experiencia sensorial promete convertirse en uno de los momentos más atractivos del festival, con proyecciones que transformarán el espacio urbano en un lienzo de luz.
Capitol Land Kids: arte y música para niños
El festival también abrirá un espacio para los más pequeños con Capitol Land Kids, que se desarrollará el viernes 29 y sábado 30 de agosto. Niños y niñas de 9 a 12 años podrán participar en talleres de DJ gratuitos en distintos horarios (10h00, 11h30, 14h00 y 15h30).
Como cierre, el domingo 31 de agosto a las 15h00, el Teatro Capitol será escenario de un concierto electrónico infantil, pensado especialmente para introducir a los más jóvenes en la música y la tecnología. Las inscripciones estarán disponibles próximamente a través de Eventbrite.
Esta es la programación detallada:
- Viernes 22 de agosto
Observatorio Astronómico
16h30 – Zeret
19h00 – Ataw Allpa y Les Funades
20h15 – Mel Mourelle (Esmeraldas)
21h30 – Pancho Piedra (Cuenca)
Balcón Teatro Capitol
16h30 – Monké (Guayaquil)
17h30 – Verónica Noboa
19h00 – Isabella Roldán (Colombia)
21h00 – Captain Planet (EE.UU.)
Laguna La Alameda
17h30 – Quixosis
20h00 – Mala Fama (Otavalo)
Monumento Simón Bolívar
18h00 – Galo Benítez
20h00 – Juanito DJ
El Churo de la Alameda
18h00 – DJ Gayo
20h00 – DJ Pedro Romo
- Sábado 23 de agosto
Observatorio Astronómico
16h30 – Jason de la Vega
19h00 – Muy tranquilo
20h15 – Urkumanda (Otavalo)
21h30 – Categal
Balcón Teatro Capitol
16h30 – Luna Alvarado (Cuenca)
17h30 – Silvia Ponce
19h00 – Lara Klart (Miami/ECU)
21h00 – Chancha Vía Circuito (Argentina)
Laguna La Alameda
17h30 – Cruz Loma
20h00 – Jatun Mama (Cotacachi)
Monumento Simón Bolívar
18h00 – DJ Greg
20h00 – Tiktrostky Tito DJ
El Churo de la Alameda
18h00 – DJ Patricio Ubidia
20h00 – DJ Juan K