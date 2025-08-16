Fuerte sismo en Ecuador hoy, 16 de agosto de 2025: se sintió en Quito y otras zonas
El temblor de magnitud 4.8 se registró la madrugada de este 16 de agosto en Machachi, Pichincha.
Un sismo de magnitud 4.8 sacudió varias ciudades de Ecuador la madrugada de este sábado 16 de agosto de 2025. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:46, con una profundidad de 6 kilómetros. El epicentro se localizó a 21.8 km de Machachi, en la provincia de Pichincha.
Zonas donde se sintió el sismo en Ecuador
Usuarios en redes sociales reportaron que el temblor se percibió con fuerza en:
- Quito: especialmente en el Valle de los Chillos, el Centro Histórico, el norte y sur de la capital.
- Machachi, localidad cercana al epicentro.
- Ambato y Latacunga, en la Sierra centro.
No se reportan emergencias tras el sismo
El ECU 911 informó que, hasta el momento, no existen reportes de emergencias, daños materiales o heridos relacionados con este evento sísmico en Quito ni en sus alrededores.
Ecuador y su alta actividad sísmica
Ecuador está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. En esta región confluyen las placas Nazca y Sudamericana, cuya interacción genera constantes movimientos telúricos de distintas magnitudes.
La madrugada de este sábado, este fenómeno recordó nuevamente a la ciudadanía la importancia de mantener planes de emergencia y prevención ante posibles eventos de mayor magnitud.
