Claudia Sheinbaum rechaza acción militar de EE. UU. en México

Sheinbaum descarta intervención militar en México tras llamada con Trump y rechaza catalogar al narco como terrorismo

Claudia Sheinbaum durante una rueda de prensa en Palacio Nacional, donde destacó la solidez comercial de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes 12 de enero que, tras una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se ha descartado una intervención militar en territorio mexicano. La aclaración surge luego de que el mandatario de EE.UU. amenazará recientemente con ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que la posibilidad de una intervención quedó fuera de la mesa. “Quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, aseveró la mandataria.

El diálogo como alternativa a la confrontación pública

La gobernante mexicana explicó que solicitó la llamada tras las reiteradas declaraciones de Trump sobre su interés de intervenir en la seguridad de México. Según Sheinbaum, es fundamental buscar el diálogo directo en lugar de limitarse a intercambios a través de los medios de comunicación. “Es mejor hablar por teléfono. Además, hay un antecedente de trabajo conjunto”, puntualizó.

Rechazo a la catalogación de "narcoterrorismo"

Sheinbaum manifestó su intención de mantener una comunicación fluida con la Casa Blanca, aunque subrayó desacuerdos profundos en temas conceptuales. En particular, rechazó la adopción del término “narcoterrorismo”, argumento que Washington ha utilizado para justificar acciones unilaterales.

“Nuestra Constitución y nuestras leyes definen el terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse así; el terrorismo tiene que ver directamente con acciones contra el gobierno. No está en nuestro marco legal llamarle así”, sostuvo con firmeza.

Una relación comercial y vecinal estratégica

Pese a las diferencias, la presidenta recalcó que México busca mantener una "buena relación" con su principal socio comercial. “Somos vecinos y socios comerciales; debemos buscar siempre un entendimiento sin violar nuestros principios, que son claros y los vamos a mantener”, concluyó.

Contexto de tensión regional

Esta conversación representa el primer contacto directo entre ambos líderes desde que Trump amenazara con ofensivas militares en suelo mexicano. El diálogo ocurre apenas una semana después de la intervención militar estadounidense en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores bajo cargos de narcotráfico en Nueva York.

