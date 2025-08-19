Expreso
  Guayaquil

Asalto a gasolinera en el centro de Guayaquil
Una gasolinera ubicada en el centro de Guayaquil fue asaltada la tarde del lunes 18 de agosto.Christian Vinueza

Violento asalto a una gasolinera en el centro de Guayaquil deja un muerto

El hecho se registró la tarde del lunes 18 de agosto; los delincuentes se robaron miles de dólares

La tarde de este lunes 19 de agosto, un violento asalto se registró en una gasolinera ubicada en la intersección de las calles Chimborazo y Argentina, en el centro de Guayaquil. El hecho dejó como saldo la muerte de un ciudadano y heridas en el administrador del negocio.

Según testigos, los antisociales llegaron en dos motocicletas y, armados, irrumpieron en el lugar. Con un combo, rompieron el vidrio de la puerta de acceso a las oficinas situadas en la planta alta de la estación de servicio.

Una vez adentro, sometieron al administrador, quien intentó repeler el ataque con un arma de fuego. Sin embargo, fue obligado a soltarla. En ese momento, un cliente identificado como Elías Olvera, de 38 años, tomó el arma, lo que provocó que uno de los delincuentes le disparara por la espalda.

Olvera fue trasladado de urgencia a una casa de salud, pero falleció poco después. El administrador también resultó herido en medio del atraco.

Asalto a gasolinera en Guayaquil: ¿Cuánto dinero se robaron los delincuentes?

Los delincuentes lograron llevarse aproximadamente 23.000 dólares que estaban guardados en la caja fuerte de la gasolinera y huyeron en las motocicletas.

La Policía Nacional desplegó operativos en distintos puntos de la ciudad para dar con los responsables del crimen, mientras agentes de Criminalística levantaron indicios en la escena del hecho.

