Detienen a conductor que embistió una garita de urbanización en Samborondón

El hecho, que quedó registrado en un video, se registró la noche de este lunes 18 de agosto en la parroquia La Puntilla

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Samborondón acudieron a la urbanización, la noche del lunes 18 de agosto.

Un hecho inusual generó alarma entre los habitantes de la etapa La Arboleda, en Ciudad Celeste, urbanización ubicada en la parroquia La Puntilla, en el cantón Samborondón, la noche de este lunes 18 de agosto.

El conductor de un vehículo embistió el portón de la garita de ese conjunto residencial, luego de que los guardias le negaran el ingreso, según versiones de testigos.

(Te puede interesar: Cortes de agua en Daule y Samborondón: Juez acoge acción de protección contra Amagua)

En un video que circula en redes sociales se observa que el vehículo, de color gris, ingresa en forma rauda impactando y destruyendo el portón y la pluma de acceso de esa urbanización.

Producto del impacto, un guardia cayó al piso y resultó herido levemente. Otro celador, momentos antes del ingreso violento del vehículo, tomó con su mano derecha su arma de dotación ante la actitud del conductor.

Accidente de buses en Guayaquil: 15 heridos tras fuerte colisión Leer más

El conductor fue detenido para investigaciones

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Samborondón llegaron al sitio con una ambulancia para atender a posibles personas heridas, luego de que residentes de la urbanización notificaran el hecho al sistema integrado de seguridad ECU911.

Agentes de la Policía Nacional acudieron hasta esa urbanización luego de la denuncia ciudadana, para conocer detalles sobre el incidente y recopilar información. También personal de la Autoridad de Tránsito y Vigilancia (ATV) de Samborondón.

Se conoció que el conductor del vehículo fue detenido por agentes policiales horas después del incidente.

Ciudad Celeste



Personal policial toma procedimiento dentro de la etapa Arboleda, por intento de asesinato.#Samborondón #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/yZoJwIchdM — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) August 19, 2025

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!