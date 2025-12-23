Desmantelan red narco internacional que operaba entre Guayas y Manabí

El operativo simultáneo de alto impacto se ejecutó en Portete (Guayaquil), Durán, Manta y Montecristi

La Policía Nacional ejecutó un operativo simultáneo de alto impacto en Portete (Guayaquil), Durán, Manta y Montecristi.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó un operativo simultáneo de alto impacto en Portete (Guayaquil), Durán, Manta y Montecristi, que dejó cinco personas detenidas y permitió la desarticulación de una presunta organización delictiva vinculada al tráfico internacional de drogas.

La intervención, denominada 'Encuentro 58' y 'Atlas', fue desarrollada por unidades especializadas luego de varias semanas de investigación. Según fuentes policiales, el grupo desarticulado presuntamente mantenía conexiones con redes utilizadas para el envío de cargamentos de cocaína hacia Europa y Oceanía.

Como parte de la operación se efectuaron cuatro allanamientos, durante los cuales agentes incautaron siete teléfonos móviles y dos vehículos que, según los investigadores, habrían sido utilizados para actividades logísticas vinculadas al transporte y coordinación de sustancias sujetas a fiscalización.

El grupo desarticulado supuestamente mantenía conexiones con redes utilizadas para el envío de cargamentos de cocaína hacia Europa y Oceanía. Cortesía

Los detenidos del operativo

Jorge Alberto Proaño Mieles Roger Alfredo Caguana Gavilanes Steven Adolfo Cevallos Poveda Darlinton Bismarck Leon Chong ´Néstor Omar Leon Chong

Las autoridades señalaron que los detenidos tendrían relación con los operativos ejecutados en octubre de 2025, identificados como 'Centinela 72' y 'Australia 1', en los que se decomisaron 218 kilos de cocaína que tenían como destino Bélgica y Australia. Las investigaciones apuntan a que las personas ahora arrestadas habrían participado en la cadena de abastecimiento y envío de ese cargamento.

De acuerdo con los elementos recabados durante la investigación, el modus operandi de esta organización delictiva consistía en la contaminación de contenedores marítimos mediante una estructura organizada, que aprovechaba envíos de carga lícita —principalmente madera— con destino a varios países de Europa y Australia.

Para ejecutar esta modalidad, los involucrados, entre ellos administradores de una empresa exportadora, habrían utilizado sus conocimientos en comercio exterior y la logística empresarial disponible, empleando a la exportadora como fachada para el envío de contenedores contaminados hacia el continente europeo

