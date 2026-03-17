Arsenal vs Leverkusen HOY: Hora y dónde ver EN VIVO a Hincapié en Champions League

El defensor ecuatoriano disputa el boleto para los cuartos de final del torneo europeo. Conoce los canales de transmisión

Piero Hincapié es titular en el Arsenal que recibe a Leverkusen en Londres.

La UEFA Champions League vive este martes 17 de marzo vive una definición importante en Londres. Arsenal recibe a Bayer Leverkusen en la vuelta de los octavos de final, en un duelo que llega totalmente abierto tras la igualdad conseguida en territorio alemán. Quien logre imponerse en la capital inglesa, asegurará su boleto entre los ocho mejores de Europa.

Lea también: ¿Quién es Jairo Vélez, el volante ecuatoriano convocado a la selección de Perú?

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega con la moral por las nubes. Tras su reciente victoria 2-0 ante el Everton en la Premier League, el conjunto londinense no solo ratificó su liderato, sino que amplió su distancia sobre el Manchester City. Ese impulso anímico, sumado al fortín que representa el Emirates, coloca al Arsenal como el ligero favorito para cerrar la llave.

La gran esperanza de gol para los locales reside en Viktor Gyökeres. El atacante sueco se ha convertido en la referencia absoluta del área, destacando por su movilidad y capacidad para castigar defensas cerradas. Su duelo personal con la zaga del Bayer será clave para las aspiraciones de los ingleses.

Arsenal visitó e igualó 1-1 ante Bayer Leverkusen en el primer duelo de octavos de final de Champions League. CORTESIA

Será un duelo especial para el defensor ecuatoriano Piero Hincapié, quien nuevamente enfrentará a su exequipo. El porte del tricolor es indispensable en la zona izquierda del club dirigido por Arteta, razón por la que es uno los que se apuntan como titular.

Sorteo Libertadores 2026: ¿puede haber duelo entre ecuatorianos en fase de grupos? Leer más

Por su parte, Leverkusen viaja a Londres con la intención de dar el golpe. Los alemanes ya demostraron en el partido de ida que tienen las herramientas para neutralizar el juego de posesión de Arteta.

La figura a seguir será, sin duda, Patrik Schick. El delantero checo, recuperado y en plena forma, es el arma principal para explotar los espacios y las transiciones rápidas. En un contexto donde el Leverkusen está obligado a marcar, la jerarquía de Schick frente al arco será determinante para silenciar la casa de los Gunners.

Canales dónde ver EN VIVO Arsenal vs Leverkusen HOY

El compromiso entre ingleses y alemanes, que será arbitrado por el neerlandés Danny Makkelie, se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador, Perú y Colombia) y 17:00 (Argentina, Paraguay y Chile). Será transmitido por la seña de ESPN 5 y Disney+ Premium.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!