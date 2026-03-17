7 de cada 10 familias prevén endeudarse para cubrir matrículas, útiles y uniformes

El año escolar inició para la Costa y Galápagos y con ello se eleva el nivel de deuda de las familias

Un reciente estudio de Defensa Deudores Ecuador revela que siete de cada 10 familias de las regiones Costa y Galápagos prevén endeudarse para cubrir los gastos que implica el regreso a clase, tales como matrículas, útiles y uniformes escolares.

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Y es que, según la investigación, las familias recurrirán a la deuda pese al pago del décimo cuarto sueldo o bono escolar que es un sueldo extra de $482 este año (un salario básico unificado) que recibieron los trabajadores en relación de dependencia en el mes de febrero.

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Que los ecuatorianos cada vez recurren a las deudas para alcanzar a cubrir sus obligaciones, también lo confirman los datos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). Según la entidad, entre enero y febrero de este año 2026, los préstamos quirografarios crecieron en un 12 % en relación con el mismo periodo del año pasado.

Entre los primeros dos meses del año, hubo 460.783 operaciones realizadas para adquirir quirografarios que sumaron $759,2 millones. Estos préstamos de consumo representaron en ese lapso el mayor volumen de colocación de los servicios de crédito que brinda a sus afiliados el Biess.

Aumento de la morosidad

El acceso a los créditos en este primer trimestre del año podría traducirse en un aumento de la morosidad en los próximos meses, especialmente cuando comiencen a vencerse las cuotas de estos compromisos financieros, según analiza César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador.

“Muchos padres utilizan el décimo cuarto sueldo para cubrir parte de los gastos escolares. Sin embargo, estas obligaciones coinciden con las cuotas de las compras navideñas con meses de gracia, lo que provoca que varias familias enfrenten dificultades para cumplir con todos sus compromisos al mismo tiempo”, indica.

El estudio de Defensa Deudores, que fue realizado a través de encuestas, señala que el 43,3% de las familias se endeudará con tarjeta de crédito, mientras el resto optará por préstamos informales a familiares o amigos o realizará avances de efectivo. Además, el 23% reconoce que dejará de pagar otros gastos para cubrir los costos escolares, lo que evidencia la presión financiera que enfrentan muchos hogares.

Coronel advierte además sobre los intereses que suman cuando las familias ni logran pagar sus deudas a tiempo, lo que ocurre por el cúmulo de deudas. El especialista explica que desde el primer día posterior al vencimiento de una cuota impaga la persona entra en mora, lo que implica recargos por intereses y un posible deterioro de su historial crediticio.

“A mayor tiempo en mora, más difícil se vuelve acceder a nuevos créditos o renegociar las obligaciones. Cuando el crédito comienza a utilizarse para cubrir necesidades básicas, como la educación de los hijos o la alimentación, es una señal de alerta que no debería ignorarse”, señala.

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¿Qué hacer para evitar sobreendedudarse con el regreso a clase?

Coronel recomienda buscar asesoría y negociar a tiempo con los acreedores antes de que la situación se agrave. “Muchas personas esperan demasiado tiempo antes de buscar ayuda. Sin embargo, existen alternativas legales que permiten reorganizar las deudas y negociar condiciones de pago para evitar que el problema escale”, añade.

Además, para prevenir que los gastos escolares terminen generando problemas financieros, el abogado menciona algunas alternativas: planificar con anticipación el gasto anual en pensiones, útiles y uniformes, y establecer un presupuesto para el inicio del año escolar.

Llama también al ahorro, destinando un monto mensual, de acuerdo con las posibilidades del hogar, para crear un fondo que pueda complementarse con el décimo cuarto sueldo.

Recomienda también comparar visitando establecimientos antes de comprar para encontrar opciones que se ajusten al presupuesto y reutilizar los útiles escolares como libros, uniformes que pueden incluso venderse.

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