Así operaba la red narcotraficante desde puertos ecuatorianos hacia Europa

La Policía Nacional ejecutó 12 allanamientos simultáneos en las provincias de Guayas y Azuay.

Tras nueve meses de investigación, la Policía Nacional ejecutó 12 allanamientos simultáneos en las provincias de Guayas y Azuay, que permitieron la detención de nueve personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

Entre los aprehendidos se encuentra alias Albertito, infante de marina en servicio activo, señalado por las autoridades como cabecilla de la organización delictiva Los Choneros. De acuerdo con la investigación policial, el procesado coordinaba la contaminación de contenedores con sustancias sujetas a fiscalización, utilizando la cadena logística portuaria para el envío de droga hacia Países Bajos, Bélgica, Francia y el Reino Unido.

La Policía informó que la red criminal operaba con apoyo logístico y colaboradores cercanos, quienes desempeñaban roles específicos dentro de la estructura, lo que facilitaba el ocultamiento y traslado del estupefaciente con destino a Europa.

Como resultado del operativo, las autoridades señalaron que se evitó la salida de droga valorada en aproximadamente 100 millones de dólares, lo que representa una afectación directa a las finanzas del narcotráfico transnacional.

Se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación, documentación y dinero en efectivo. Cortesía

Más hallazgos. En el marco del operativo Tormenta, la Policía Nacional detuvo a Alberto Magno, conocido como 'Albertito’, infante de marina en servicio activo, señalado como cabecilla operativo de la organización criminal Los Choneros. La acción policial se ejecutó el 18 de diciembre de 2025 en las provincias de Guayas y Azuay, luego de nueve meses de investigación que permitieron desarticular parte de esta estructura vinculada al narcotráfico y otras actividades del crimen organizado.

Según informaron las autoridades, alias Albertito ocupaba un rol clave dentro de la estructura logística de Los Choneros. Su tarea principal consistía en organizar la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas en puertos del país, que luego eran enviados hacia Países Bajos, Bélgica, Francia y el Reino Unido.

El operativo Tormenta fue ejecutado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Durante las acciones se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación, documentación y dinero en efectivo.

