Capturan a alias ‘Albertito’, militar activo y cabecilla operativo de Los Choneros

En un operativo denominado “Tormenta”, la Policía Nacional del Ecuador logró la captura de Alberto Magno A., alias ‘Albertito’, un infante de marina en servicio activo identificado como cabecilla operativo de la organización criminal Los Choneros. La intervención se realizó el 18 de diciembre de 2025 en las provincias de Guayas y Azuay, tras nueve meses de investigaciones que permitieron desarticular parte de la estructura dedicada al narcotráfico y al crimen organizado.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el operativo incluyó 12 allanamientos simultáneos y dejó como resultado nueve personas detenidas, entre ellas las parejas sentimentales de alias ‘Albertito’, quienes también formaban parte de la red delictiva.

El rol de alias ‘Albertito’ dentro de Los Choneros

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Albertito’ desempeñaba un papel central en la logística criminal de Los Choneros. Su principal función era coordinar la contaminación de contenedores con droga en puertos ecuatorianos, con destino a Países Bajos, Bélgica, Francia y Reino Unido.

La Policía señaló que la captura evitó el envío de cargamentos de cocaína valorados en aproximadamente 100 millones de dólares, lo que representa un golpe significativo a las economías ilícitas vinculadas al narcotráfico.

El operativo “Tormenta” y sus resultados

El operativo “Tormenta” fue ejecutado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Durante las acciones se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación, documentación y dinero en efectivo.

Durante las acciones se incautaron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación, documentación y dinero en efectivo. @JohnReimberg

Las autoridades destacaron que la operación se planificó durante meses, con labores de inteligencia y seguimiento que permitieron identificar la estructura criminal liderada por alias ‘Albertito’. La intervención se realizó de manera simultánea en Guayas y Azuay, con el objetivo de neutralizar las células operativas de Los Choneros en esas provincias.

RELACIONADAS Recapturan a uno de los tres reos fugados de la cárcel de Esmeraldas

Los Choneros son considerados una de las bandas criminales más poderosas de Ecuador, con fuerte presencia en las cárceles y en las rutas del narcotráfico internacional. Su estructura se ha vinculado a delitos como sicariato, extorsión, tráfico de drogas y control territorial en varias provincias.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!