Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

accidente gyea
Los accidentes de tránsito ocurren con más frecuencia en las vías rápidas en Guayaquil.CORTESÍA

Accidentes de tránsito en Guayaquil: disminuyen muertes por siniestros, según la ATM

La autoridad atribuye las cifras a los operativos por control de alcohol. Los radares, la deuda pendiente

Por primera vez en cinco años, Guayaquil registra una disminución en el número de fallecidos por siniestros de tránsito, rompiendo una tendencia al alza que se mantenía desde 2019, según anunció el Municipio de Guayaquil 

RELACIONADAS

Aunque el dato marca un punto de inflexión, el escenario sigue siendo complejo y obliga a analizar si se trata de un cambio sostenible o de una mejora aún frágil.

Accidentes de tránito y muertes disminuyen en Guayaquil, según autoridades

Las cifras de 2024 muestran que las muertes por accidentes bajaron de 281 en 2023 a 260, una reducción cercana al 7 %. 

la joya puente

Luminarias de paso elevado de La Joya nuevamente con intermitencias

Leer más

La reducción de 21 fallecidos en un año no borra el impacto acumulado de un problema estructural que durante largo tiempo mantuvo cifras elevadas y constantes, por lo que el reto sigue siendo sostener esta tendencia en el tiempo.

Uno de los cambios más notorios se observa en los siniestros relacionados con el consumo de alcohol

Antes de la actual administración, los registros alcanzaron picos de hasta 470 accidentes y 16 fallecidos en algunos años. Esa curva comenzó a revertirse desde mediados de 2023: entre junio y diciembre de ese año se contabilizaron 137 siniestros; en todo 2024 la cifra fue de 202; y en 2025 descendió a 144.

La reducción también se refleja en la gravedad de los accidentes. El número de personas lesionadas por siniestros vinculados al alcohol cayó de 184 en 2024 a 94 en 2025

En cuanto a fallecidos por esta causa, la baja es aún más marcada: de 11 muertes registradas en el segundo semestre de 2023 se pasó a solo 3 en todo 2025, el nivel más bajo de los últimos años.

El promedio de siniestros asociados al consumo de alcohol se redujo de aproximadamente 35 casos mensuales en administraciones anteriores a cerca de 15 en la gestión actual, lo que implica una disminución del 58 %. 

PRUEBAS ALCOHOLEMIA
Los agentes de tránsito realizan las pruebas de alcoholemiaCORTESÍA ATM

Operativos suman, pero falta de radares preocupa

Entre junio de 2023 y diciembre de 2025 se ejecutaron alrededor de 268 operativos específicos contra la conducción en estado etílico, y solo en 2025 fueron detenidos 622 conductores por esta causa.

RELACIONADAS

 Sin embargo, más allá de los números, persiste el debate sobre si estas acciones son suficientes. La baja en las cifras es relevante, pero el desafío sigue siendo convertir estos resultados en una política sostenida que aborde también educación vial, infraestructura y cultura ciudadana.

Otra deuda pendiente en movilidad es poder volver a reactivar los radares. Una problemática contada por EXPRESO que lleva ya casi un año sin resolverse. 

Para más información sin límites, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Spotify niega financiar guerras tras acusaciones de Café Tacuba y Rubén Albarrán

  2. Beneficios de la afiliación voluntaria al IESS: ¿Vale la pena?

  3. Cancillería entrega cartas credenciales a Andrea González para su misión en Bélgica

  4. Globos de Oro 2026: nominados, fecha, horarios y dónde ver la gala en Ecuador

  5. Hudson Williams apareció en el show de Jimmy Fallon tras el éxito de 'Heated Rivalry'

LO MÁS VISTO

  1. Terminal terrestre de vía a la costa en Guayaquil: estas seis cooperativas atenderán

  2. Devolución del IVA en Ecuador: ¿Hasta cuánto puede recibir en este 2026?

  3. Real Madrid vs Atlético Madrid: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Supercopa España

  4. ¿Quién era Stalin Rolando Olivero, "objetivo de alto valor" asesinado en Isla Mocolí?

  5. ATM prohíbe paso de transporte pesado en puentes de La Joya y Samborondón

Te recomendamos