Accidentes de tránsito en Guayaquil: disminuyen muertes por siniestros, según la ATM

La autoridad atribuye las cifras a los operativos por control de alcohol. Los radares, la deuda pendiente

Los accidentes de tránsito ocurren con más frecuencia en las vías rápidas en Guayaquil.

Por primera vez en cinco años, Guayaquil registra una disminución en el número de fallecidos por siniestros de tránsito, rompiendo una tendencia al alza que se mantenía desde 2019, según anunció el Municipio de Guayaquil

Aunque el dato marca un punto de inflexión, el escenario sigue siendo complejo y obliga a analizar si se trata de un cambio sostenible o de una mejora aún frágil.

Accidentes de tránito y muertes disminuyen en Guayaquil, según autoridades

Las cifras de 2024 muestran que las muertes por accidentes bajaron de 281 en 2023 a 260, una reducción cercana al 7 %.

La reducción de 21 fallecidos en un año no borra el impacto acumulado de un problema estructural que durante largo tiempo mantuvo cifras elevadas y constantes, por lo que el reto sigue siendo sostener esta tendencia en el tiempo.

Uno de los cambios más notorios se observa en los siniestros relacionados con el consumo de alcohol.

Antes de la actual administración, los registros alcanzaron picos de hasta 470 accidentes y 16 fallecidos en algunos años. Esa curva comenzó a revertirse desde mediados de 2023: entre junio y diciembre de ese año se contabilizaron 137 siniestros; en todo 2024 la cifra fue de 202; y en 2025 descendió a 144.

La reducción también se refleja en la gravedad de los accidentes. El número de personas lesionadas por siniestros vinculados al alcohol cayó de 184 en 2024 a 94 en 2025.

En cuanto a fallecidos por esta causa, la baja es aún más marcada: de 11 muertes registradas en el segundo semestre de 2023 se pasó a solo 3 en todo 2025, el nivel más bajo de los últimos años.

El promedio de siniestros asociados al consumo de alcohol se redujo de aproximadamente 35 casos mensuales en administraciones anteriores a cerca de 15 en la gestión actual, lo que implica una disminución del 58 %.

Los agentes de tránsito realizan las pruebas de alcoholemia CORTESÍA ATM

Operativos suman, pero falta de radares preocupa

Entre junio de 2023 y diciembre de 2025 se ejecutaron alrededor de 268 operativos específicos contra la conducción en estado etílico, y solo en 2025 fueron detenidos 622 conductores por esta causa.

Sin embargo, más allá de los números, persiste el debate sobre si estas acciones son suficientes. La baja en las cifras es relevante, pero el desafío sigue siendo convertir estos resultados en una política sostenida que aborde también educación vial, infraestructura y cultura ciudadana.

Otra deuda pendiente en movilidad es poder volver a reactivar los radares. Una problemática contada por EXPRESO que lleva ya casi un año sin resolverse.

