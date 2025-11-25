Alias Caporal, líder de Los Choneros, es capturado en operativo militar en Montalvo

Cinco detenidos escondían explosivos, droga y miles de galones de diésel en una propiedad ligada a actividades ilícitas

Militares detuvieron a alias Caporal, Serrano, Veneno, Puma y Shakira durante el operativo en Montalvo

El silencio habitual del sector Los Beldacos, en Montalvo, se rompió cuando una operación militar irrumpió en una propiedad usada, según inteligencia, como centro de acopio ilegal. Allí se halló un arsenal y una variedad de insumos vinculados a actividades criminales que afectan a la zona. Los uniformados actuaron tras un seguimiento orientado a frenar delitos que golpean a la ciudadanía.

Dentro del inmueble, los equipos tácticos encontraron explosivos, drogas, maquinaria, combustible y tecnología usada para comunicación delictiva. “El objetivo fue neutralizar actividades que ponían en riesgo a la población”, señalaron fuentes militares en el lugar. La intervención permitió la captura de presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Los Choneros.

Cinco detenidos y una propiedad llena de insumos ilícitos

Cinco sospechosos fueron aprehendidos, identificados con los alias “Caporal” (líder de la banda), juanto a “Serrano”, “Veneno”, “Puma” y “Shakira”. Según la información preliminar, estos sujetos estarían vinculados a secuestros, sicariato, extorsiones, cobro de vacunas, microtráfico y contrabando de combustible y gas.

En el registro se incautó el siguiente material:

257 cargas explosivas

90 g de clorhidrato de cocaína

101 g de marihuana

1 arma de fuego

82 municiones calibre .38

14 cartuchos de carabina

14 armas blancas

1 uniforme militar

10 radios

10 cargadores de radio

6 baterías

1 cámara de videovigilancia

10 dispositivos móviles

2 tablets

1 reloj

4 motocicletas Honda

1 motocicleta Suzuki

1 dron profesional

1 control remoto

9 cargadores de dron

2.000 galones de diésel

49 galones de gasolina

99 cilindros de gas

2 motosierras

2 taladros manuales

1 baliza

Material pirotécnico

23 botellas de whisky

𝑪𝒂𝒆 𝒂𝒍𝒊𝒂𝒔 𝑪𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍, 𝒍𝒊́𝒅𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑪𝒉𝒐𝒏𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒚 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂 𝒔𝒖 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒍𝒐𝒈𝒊́𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝒆𝒏 𝑳𝒐𝒔 𝑹𝒊́𝒐𝒔#LosRíos| El Ejército Ecuatoriano ejecutó una operación militar en el sector Los Beldacos, cantón Montalvo, tras… pic.twitter.com/dhyC2YogPN — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) November 25, 2025

Explosivos, combustible y tecnología entre lo decomisado

Los hallazgos revelaron cómo funcionaba la propiedad como punto multifuncional de logística criminal. Desde explosivos y droga hasta combustible y vehículos, todo apuntaba a un espacio que abastecía diversas actividades delictivas. El dron profesional, los radios y los cargadores evidenciaron además un sistema de comunicación robusto empleado por las estructuras señaladas.

Para los militares, la cantidad de combustible fue uno de los elementos más llamativos: más de 2.000 galones de diésel y casi un centenar de cilindros de gas. Este material suele usarse para movilidad de grupos armados, transporte ilegal o abastecimiento de campamentos clandestinos, según han advertido expertos en seguridad.

Evidencias bajo custodia y proceso judicial en marcha

Tras la inspección, todas las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales. Los militares indicaron que el procedimiento se manejó bajo cadena de custodia estricta para respaldar futuras imputaciones.

Las unidades involucradas, la Primera División de Ejército y la Brigada de Caballería Blindada N.º 11 Galápagos, participaron en la ejecución de la operación. Señalaron que seguirán desarrollando intervenciones destinadas a frenar a organizaciones criminales que buscan operar en zonas rurales del país.

