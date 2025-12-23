Federación Médica denuncia salarios congelados, abusos y crisis en hospitales

La vicepresidenta María José Pinto participó en un diálogo previo con el gremio médico, hoy crítico del manejo de la crisis sanitaria.

La Federación Médica Ecuatoriana difundió un comunicado en el que marca distancia con la dirigencia de varios colegios provinciales y cuestiona su falta de acción frente a la crisis que atraviesa el personal de salud. El pronunciamiento describe una realidad de precarización, omisiones y problemas estructurales que, según el gremio, siguen sin ser enfrentados de manera directa.

Para la Federación, el manifiesto de esas dirigencias “no solo es insuficiente: es cómplice por omisión”, al no reflejar la situación crítica que viven los médicos en el país. El documento sostiene que la desconexión entre la dirigencia gremial y la realidad hospitalaria se ha profundizado en los últimos años.

Ley ignorada y posgradistas explotados

Uno de los puntos centrales del comunicado es la falta de exigencia para que se cumpla la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria y su reglamento. Según el texto, estas normas “siguen siendo ignoradas y vulneradas sistemáticamente”, sin una defensa firme por parte de los organismos gremiales.

La Federación también denuncia la situación de los médicos posgradistas, a quienes describe como sometidos a “jornadas excesivas, sin remuneración justa, sin derechos plenos y sin protección”, pese a que sostienen buena parte de la atención hospitalaria en unidades del MSP y del IESS.

Salarios congelados y mala gestión hospitalaria

El comunicado advierte que los salarios médicos permanecen congelados y deteriorados frente a una carga asistencial creciente, la inflación y la precarización del trabajo. Para el gremio, la falta de revisión salarial es otro reflejo del abandono estructural del sistema de salud.

Además, se cuestiona que las direcciones hospitalarias no estén en manos de profesionales técnicos y éticos. La Federación denuncia que “las mismas mafias administrativas rotan de hospital en hospital”, reproduciendo corrupción, desabastecimiento y persecución contra quienes denuncian irregularidades.

Responsabilidades que recaen en los médicos

El texto califica de inaceptable que no se priorice un presupuesto real para salud ni el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos. A esto se suma, según el gremio, una tendencia a trasladar responsabilidades institucionales directamente al médico.

La Federación señala que hoy se responsabiliza al personal de salud por infecciones nosocomiales, por posponer cirugías ante la falta de insumos o por no contar con fármacos para prescribir. “Se pretende trasladar al médico responsabilidades que corresponden a la gestión institucional”, enfatiza el comunicado.

Un llamado a un gremio activo

En su mensaje final, la Federación recuerda que el gremio médico fue concebido para defender a los profesionales y enfrentar al poder cuando se vulneran derechos, no para emitir “declaraciones tibias” ni limitarse a acciones simbólicas en redes sociales.

“La salud pública se defiende con coherencia, valentía y un compromiso real con los médicos y con los pacientes”, concluye el documento, en el que se exhorta a tomar en cuenta los nudos críticos que hoy asfixian al sistema sanitario ecuatoriano.

